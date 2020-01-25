تُدشّن إشارات ضوئية في تجمع مدارس المزرعة بدير البلح

شرعت شرطة مرور المحافظة الوسطى بالتعاون مع بلدية دير البلح بتركيب إشارات ضوئية عند تجمع مدارس المزرعة المطلة على شارع صلاح الدين، وذلك بهدف توفير الأمان والسلامة لطلاب المدارس وعابري الطريق.

بدوره، أكد المقدم إسماعيل نوفل مدير مرور الوسطى أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة المواطنين وطلاب المدارس من خطر حوادث الطريق بعد وقوع العديد من الحوادث في المكان.

وأهاب نوفل بالسائقين والمشاة بضرورة الالتزام بقوانين السير والإشارة الضوئية في المكان وتعليمات ضباط وأفراد شرطة المرور والنجدة لترسيخ قواعد السلامة المرورية على الطريق.