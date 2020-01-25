أسيران يدخلان أعومًا جديدًا من الأسر داخل سجون الاحتلال

دخل أسيران فلسطينيان، اليوم السبت 25/1/2020، أعوامًا جديدة من الأسر داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت إذاعة صوت الاسرى، أن أسيرين من الضفة المحتلة، دخلا أعوامًا من الأسر، وهما محكومين بالمؤبد، والاسيرين هما:

الأسير محمود عبد الله علي العارضة (45 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 15 عامًا، ومعتقل منذ عام 1996، وأمضى 24 عامًا في السجون.

والأسير جواد زياد عبد المعطى شلختي (37 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.