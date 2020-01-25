خبيرة ألمانية تنصح بتناول اللحوم الحمراء لفوائدها الصحية.. تعرف عليها!

نصحت خبيرة التغذية الألمانية، زيلكه ريستماير، الاشخاص بتناول قطع اللحوم الحمراء، لفوائدها الصحية على جسم الانسان.

وقالت ريستماير، :"إن تناول ما بين 300 و600غرام اسبوعيًا على الأكثر، يَمد الجسم بالبروتينات والفيتامينات بما فيها فيتامين بي 12"، مضيفًا ان اللحوم تزود الجسم معادن مهمة، كالحديد والزنك السيلينيوم.

وحذرت الخبيرة، من الافراط من تناول أكل اللحوم الحمراء ‫والنقانق، لأنه يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأشارت، إلى ان اللحوم الغنية بالدهون ترفع خطر ‫الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والكبد الدهني.