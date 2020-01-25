أول تعليق من عائلة الطفل قيس أبو رميلة

أكدت عائلة الطفل المقتول قيس أبو رميلة، اليوم السبت، انها عرضت جثة ابنهم على الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الوفاة الغامضة.

وقال أحد رجال عائلة رميلة، :"إنّ اسرة المغدور أجمعت على تشريح جثة قيس (8) سنوات، للوقوف على معرفة تفاصيل غموض الوفاة".

وأضاف، ان العائلة لا تعرف سبب الوفاة الحقيقي حتى اللحظة، وانهم ينتظرون نتائج التشريح.

وكانت طواقم الإنقاذ، قد عثرت صباح اليوم، على جثة الطفل قيس الذي اختفى عصر أمس الجمعة، داخل احدى قنوات تصريف المياه، في بلدة بيت حنينا الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة، فيما حمل محافظ المدينة عدنان غيث، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل.