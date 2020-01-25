ترامب يشارك في فعالية بواشنطن ضد قرار امريكي

ندد آلاف الناشطين المعارضين، اليوم السبت 25/1/2020، القرار الأمريكي الذي يقضي للمرأة بإجهاض الجنين، وذلك في العاصمة واشنطن الامريكية.

ورفع الناشطون، لافتات في فعالية بعنوان "مسيرة من أجل الحياة" السنوية، التي جابت شوارع واشنطن، ترفض فيها قرار الإجهاض الذي أصدر عام 1974.

شارك ترامب في تغريده له "تويتر"-وهو اول رئيس امريكي- الحدث المناهض للأجهاض، إلا في حالات الاغتصاب والعلاقات الجنسية بين المحارم وحماية حياة الأم.

يذكر، ان المسيرة تأسست عام 1974، عقب إقرار المحكمة العليا الامريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض، فيما اظهر استطلاع رأي في أمريكيا، ان 58% من البالغين رأوا ان الإجهاض يجب ان يكون قانونيًا في معظم الحالات.