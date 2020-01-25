في ستة أيام فقط.. الصين تبني مستشفى لمواجهة كورونا

تمكنت السلطات الصينية من مستشفى في مدينة ووهان، بسعة 1,000 سرير خلال ستة أيام فقط، لمعالجة مرضى فيروس كورونا المنتشر حاليا في المدينة، الذي أودى بحياة العشرات.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن أن الجرافات ومعدات البناء بدأت العمل في موقع مجمّع عطلات كان مخصصا للعمال المحليين.

ويشبه المستشفى الجديد المستشفيات التي أنشئت في بكين عام 2003، عندما واجهت المدينة تفشّي فيروس السارس الذي أودى بحياة 800 شخص.

واتخذت الصين عدة إجراءات لاحتواء الفيروس الذي تسبب بوفاة 25 شخصا، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة لأكثر من 800 شخص، في وقت تم فيه تعليق استخدام المواصلات العامة في عشر مدن صينية.