أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم السبت الموفق 25/1/2020

تصدرت عناوين المواقع الالكترونية والصحف الورقية السعودية، صباح اليوم السبت 25/1/2020، اخبار تفشي فايروس "كورونا" الخطير وإصابة العشرات في أكثر من دولة اجنبية، وضبط القوات الأمنية السعودية 143 مطلوبًا أمنيًا للعدالة، واستعراض وزير الخارجية عادل الجبير جهود مملكته في تحقيق الامن.

وجاءت عناوين الصحف السعودية اليوم السبت:

الشرق الأوسط:

السلطات البريطانية والفرنسية، والأسترالية تؤكد ظهور إصابات نتيجة نفشي فيروس كورونا، والصحة الصينية تجهز مستشفى لمكافحته.

المملكة المتحدة تندد الولايات المتحدة بإنكارها للعدالة، لعدم تسليمها زوجة دبلوماسي امريكي متهمة بحادث سير مميت.

صحيفة الرياض :

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يبعث برقية يعزي فيها دولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا بوفاة والده.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، يستعرض خلال محاضرة في المجر جهود المملكة في تحقيق الامن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومطالعًا رؤية بلاده المعروفة بـ 2030

صحيفة عكاظ:

القوات الأمنية السعودية تلقي القبض على 143 مطلوبًا أمنيًا من أصل 278، مذُ عام 2003.

السلطات السعودية تطلق حملة تعديلات لائحة مكافحة التبغ، كما منعت البيع بنظام "الحبة"، مع عدم تخفيض الأسعار.

موقع المدنية:

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، :"نحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل ان تحاضروا علينا، واعدام القاصرات مجرد شائعات".

وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، السعودية مؤثرة سياسيًا واقتصاديًا، جاهزون لاستضافة مجموعة العشرين.