23 إصابة في بيت حنينا خلال مسيرة حاشدة والاحتلال يغلق القدس

أكدت جمعية الهلال الأحمر إصابة 23 مواطناً على الأقل في ساعة متأخرة من مساء امس السبت 24/1/2020 ، عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة شارك بها المئات لمطالبة شرطة الاحتلال بالتدخل الجدي لكشف مصير الطفل قيس أبو ارميلة (8 سنوات)، والذي اختفت آثاره في بيت حنينا عصر أمس الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان صحفي، إن طواقمها نقلت عددا من الاصابات للعلاج في المستشفيات فيما تلقى آخرون علاجات ميدانية، وأن الإصابات تنوعت بين الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والاختناق والسقوط.

وقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، مسيرات شبابية غاضبة بعد انطلاقها من ضاحية البريد في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إلى مستوطنة النبي يعقوب، بحثا عن الطفل قيس عبد ابو رميلة المفقود منذ عصر اليوم الجمعة.

مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، اصيب خلالها عدة شبان بالأعيرة المطاطية، وعززت قوات الاحتلال من تواجدها عند مدخل مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة، لمنع الشبان من الوصول اليها.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والأعيرة المطاطية نحو مسيرات شبابية غاضبة بالقرب من مفترق مستوطنة النبي يعقوب ببيت حنينا، ولاحقت الشبان للحيلولة دون وصولهم للمستوطنة.

وشارك بالمسيرات الآلاف من الشبان المقدسيين، ورددوا هتافات منددة بالمستوطنين، ونصرة للقدس وسكانها وأطفالها، تأكيدا على صلة المستوطنين باختطاف الطفل ابو رميلة.