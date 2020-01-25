ارتفاع أعداد قتلى الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب تركيا

ارتفعت حصيلة أعداد قتلى الزلزال، اليوم السبت 25/1/2020، الذي ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا.

وأكد التلفزيون الرسمي التركي، وفاة 14 شخصًا، وإصابة نحو 500 مواطن بجروح متفاوتة، فيما لا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن 30 مفقودًا عاليقين تحت انقاض مبان في مقاطعة إلازيغ.

وأوضحت، أن 13 شخصاً توفوا في مقاطعة إلازيغ و5 في مقاطعة ملاطيا المجاورة، فيما خلف الزلزال أضراراً كبيرة في المنازل والطرق والأماكن العامة.

وتعرضت منطقة جنوب تركيا، إلى زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض، وفق مرصد "قندلي" التركي.



