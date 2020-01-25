أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 25/1/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسة منذ الصباح الباكر.

ونوهت، إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل"، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنها إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.