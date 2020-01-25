طقس فلسطين: أجواء باردة اليوم السبت 25/1/2020 وارتفاع الحرارة الاثنين المقبل

أكد موقع "طقس فلسطين"، اليوم السبت 25/1/2020، انه سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يرافقه استقرار في عموم أجواء البلاد، مع بقاء الأجواء باردة إلى باردة جدًا في مختلف المناطق.

وأشار، إلى انه في ساعات الليل اليوم، تسود الأجواء برودة شديدة فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، محذرًا من خطر تشكيل الصقيع في بعض المناطق.

واوضح انه تسود في صباح يوم غد الاحد، أجواء باردة فيما سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال ساعات النهار، ملفتًا إلى انه الأجواء مستقرة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

وذكر الموقع، انه سيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بعد يوم غدٍ الاثنين، مشيرًا إلى ان الأجواء تكون معتدلة في المناطق الساحلية والسهلية وبادرة نسبيًا في الجبال، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الثلاثاء، سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، موضحًا ان الجو سيكون ما بين غائم جزئي الى غائم وبارد نسبيًا الى بارد في ساعات النهار، مشيرًا إلى ان هذا اليوم، سيسود فيه أجواء من البرودة في المناطق كافة، بينما في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، تكون الرياح فيها غربية الى شمالية غربية.