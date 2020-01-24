اختفاء الطفل قصي أبو رميلة بظروف غامضة بالقدس المحتلة

اعلنت مصادر محلية في القدس المحتلة، بان الطفل قصي أبو رميلة (8 سنوات) اختفت اثاره منذ ساعات صباح اليوم الجمعة بظروف غامضة.

وتوقعت بعض المصادر المحلية، بان الطفل قد يكون تعرض للاختطاف من خلال تسجيلات مصورة؛ لكنها غير واضحة ولم تؤكدها عائلة الطفل، ولا تظهر ملامحه ايضا خلال التسجيلات.

فيما أشار النائب العربي بالكنيست د. احمد الطيبي أن هناك عبارة تصريف مياه قريبة من منزل عائلة الطفل، سيتم افراغها للتأكد من عدم سقوط الطفل بها.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مساء اليوم تلقيها خبرًا حول اختفاء الطفل أبو رميلة من بيت حنينا في القدس منذ عدة ساعات.

واكدت في بيان لها أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقوم بعمليات بحث عن الطفل في مسعى للعثور عليه.

كما تجري عمليات بحث واسعة من قبل مئات المقدسيين في محيط بيت حنينا والمناطق المجاورة عن الطفل المفقود.