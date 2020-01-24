اخماد حريق في منزل بجنين



تمكنت طواقم الدفاع المدني، الليلة من السيطرة على حريق في طابق ثاني بمنزل وسط بلدة كفرذان غرب جنين.

ووفق بيان الدفاع المدني، فقد تركز الحريق في غرفة نوم بالمنزل.

وأوضح البيان بان اخماد الحريق بسرعة منع فاجأة كادت ان تحدث في الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الضابط في الدفاع المدني الملازم محمد نداف كان يسير من مكان الواقعة وتمكن بمساندة الجيران على تطويق الحريق بفصل الاثاث والفرش القريب من بؤرة الحريق.

وعند وصول طاقم اطفاء مركز اليامون عمل الطاقم على اخماد الحريق ومنع انتشاره والتأكد من عدم تجدده.

وفي سياق منفصل اخمد طاقم اطفاء مركز جنين، مساء اليوم، النار في مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء على شارع الناصرة شمال جنين

وعمل الطاقم على الحيلولة دون انتشارها للمركبات المجاورة وابلاغ جهات الاختصاص للوقوف على تفاصيل الحادث وتأمين الموقع.