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اقتحموا المنزل بـ20 جندي وكلاب بوليسية

الاحتلال يعتقل أسير محرر في جنين وزوجته: خربوا المنزل

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 22:23 - 24 يناير 2020
اعتقال المواطن فضاء رؤوف الزغيبي اعتقال المواطن فضاء رؤوف الزغيبي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة الأسير المحرر فضاء رؤوف إبراهيم الزغيبي من منزله في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

زوجة الزغيبي أكدت أن أكثر من 20 جنديًا إسرائيليًا اقتحموا المنزل في حي الزهراء في جنين برفقة كلاب بوليسية لاعتقال زوجها.

وروت الزوجة تفاصيل الواقعة المؤلمة حيث اقتحم الجنود المنزل واحتجزوا الأسرة كاملة في غرفة واحدة وقاموا بتفتيش وتخريب محتويات المنزل بشكل كبير جدًا.

وبعد أن انتهى الجنود الإسرائيليون من تخريب المنزل وقلبه رأسًا على عقب اعتقلوا زوجها ونقلوه إلى جهة غير معلومة.

والزغيبي (55 عامًا) هو متزوج ولديه 4 أبناء، وتعرض للاعتقال مرات عديدة خلال الانتفاضتين

وقضى الزغيبي خلف قضبان الاحتلال أكثر من 7 سنوات بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

والزغيبي هو عضو في لجنة اهالي الأسرى والدفاع عن المعتقلين.

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