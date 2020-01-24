تعرف على أهمية شرب الماء في فصل الشتاء

يقل معدل شرب الماء في فصل الشتاء عنه في فصل الصيف بسبب الشعور بالبرد الشديد، وبالكاد يشربه الانسان عقب تناوله وجبات الطعام.

لكن النقص في شرب الماء بانتظام في فصل الشتاء قد يسبب اضرار كبيرة في جسم الانسان ويجعلك تشعر بالتعب والهزال والارهاق الشديد.

أهمية شرب الماء خلال فصل الشتاء

1/ الإكثار من شرب الماء خلال فصل الشتاء يساعد على تدفقه بسرعة إلى الخلايا ما يزيد من النشاط والحيوية.

2/ شرب الماء يفيد البشرة ويحافظ على نضارتها، كما يساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

3/ يقي شرب الماء الكثير من الأمراض المزمنة كالربو، أمراض القلب، الصداع، آلام المفاصل والسرطان.

مخاطر نقص الماء في حسم الانسان

إنّ انخفاض معدل الماء في الجسم يؤدي إلى مشاكل عديدة في الجسم وأبرزها:

1/ الكسل والخمول العام

2/ الخلل في وظائف الكلى

3/ الضعف في شرايين القلب

4/ التقلبات الحادة في المزاج

5/ النشاف في الدماغ

6/ الإمساك وعسر الهضم

7/ الجفاف في الفم وفي العينين

9/ انخفاض ضغط الدم

10 الارتفاع في معدل نبضات القلب

11/ التشقق والجفاف في البشرة وذلك بسبب البرد

12/ التهاب المفاصل الحاد

والسبب في التهاب المفاصل الحاد هو أن الغضروف في مفاصل الجسم يحتوي على نسبة ٨٠% من الماء وفي حال انخفض المعدل يبدأ الالم الحاد الذي يؤدي الى الالتهاب الشديد.