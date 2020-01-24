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مصرع 4 أشخاص ودمار في المباني بسبب زلزال مدمر ضرب شرق تركيا

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 21:42 - 24 يناير 2020
زلزال في تركيا زلزال في تركيا
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لقي 4 أشخاص مساء اليوم الجمعة مصرعهم اثر زلزال مدمر في مناطق شرقي تركيا

وبلغت قوة الزلزال وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الامريكي 6.7 درجات على مقياس ريختير.

وأوضحت الهيئة بان الزلزال لم يؤثر على تركيا وحدها، بل امتد إلى سوريا وجورجيا وأرمينيا أيضا.

فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا في الدول أنفة الذكر.

ووفقا لرئاسة وكالة إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا: فإن الزلزال وقع عند الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي (17:55 ت غ) قرب بلدة سيفريجي في محافظة إيلازيغ (معمورة العزيز) شرقي تركيا".

ووصف وزير الداخلية التركي الزلزال بأنه "هزة أرضية خطيرة" ألحقت أضرارا بالمباني.

 

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