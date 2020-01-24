البنتاغون يشخص حالة الجنود المصابين بالقصف الجوي الايراني

شخصت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون مساء اليوم الجمعة إصابة 34 جنديًا امريكيًا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق ردًا على اغتيال قاسم سليماني.

المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أوضح بتصريح صحفي: "أن 8 من العسكريين نقلوا إلى ألمانيا قبل استئناف رحلتهم العلاجية إلى الولايات المتحدة الامريكية"، مشيرًا إلى ان الجنود أصيبوا بارتجاج في المخ.

من ناحيته نفى الرئيس دونالد ترامب، في تصريح صحفي بسويسرا، أن يكون العسكريون قد أصيبوا بخطورة، قائلا: "الأمر مجرد صداع".

وذكرت تقارير أميركية، أن وزارة الدفاع قد تنشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في العراق، لتوفير حماية أكبر لجنودها، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وفي 8 يناير الجاري، قامت بإيران بقصف قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر ذاته.