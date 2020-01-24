ليبرمان يعارض نشر صفقة القرن في هذا الوقت

أعرب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لنية رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الاعلان عن نشر "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وقال افغدور ليبرمان في تغريدة له على تويتر: "إن موعد نشر الخطة قبل اجراء الانتخابات بـ5 أشهر سيمنع اجراء نقاش موضوعي ومعمق في مبادرة سياسية هي أهم الخطط التي شهدناها في السنوات الأخيرة".

واضاف ليبرمان: لا يساوره الشك من أن خطة السلام –صفقة القرن- الامريكية ستتضمن أيضا جوانب إيجابية، لكنه أكد أن المفضل هو نشر الصفقة في الثالث من شهر مارس أي بعد الانتخابات الإسرائيلية الثالثة.

وطالب ليبرمان، التركيز يوم الثلاثاء القادم على تجريد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من حصانته البرلمانية وعلى فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.