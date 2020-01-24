مقتل متظاهرين في العراق برصاص قوات الأمن

قتل متظاهرين اثنين اليوم الجمعة في العاصمة العراقية بغداد برصاص قوات الأمن العراقية أثناء فض مظاهرات في ساحة الكيلاني وسط العاصمة.

وأفادت وسائل اعلام عربية بان مواجهات اندلعت بين متظاهرين وقوات الامن التي اطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

ووقعت المواجهات في حي النقيب وسط محافظة النجف العراقية.

وقال وسائل الاعلام: "بان قوات الأمن اطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين".

وفيما يتعلق بالموجهات في محافظة كربلاء جنوب العاصمة بغداد، حرق متظاهرون إطارات السيارات وقطعوا عددا من الطرق الرئيسية والتجارية المهمة في مركز المحافظة ومن بينها: "طريق الإسكان - طريق حي البلدية - شارع السناتر - شارع الضريبة - شارع رمضان سريع - جسر الضريبة".

وفي بغداد رفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب العراقي المطالب بخروج تلك القوات.

وأغلقت السلطات جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.