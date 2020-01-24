الأمير تشارلز يزور بيت لحم ويلتقي عباس وهذا ما قاله

عبر ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز عن فرحته لزيارة مدينة بيت لحم (مدينة المسيح) ولقائه برئيس السلطة محمود عباس.

وقال الأمير تشارلز: "العلاقات البريطانية الفلسطينية علاقات متجذرة، ونسعى دائما لدعم وتطوير هذه العلاقات".

وأوضح ان دعم العلاقات بيننا يكون من خلال المؤسسات الفلسطينية، متمنيًا التوصل لاتفاق سلام في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

من جانبه، أعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعدتها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وموقفها من حل الدولتين ورفضها صفقة القرن الأمريكية.

وقال عباس "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك".

وتجول الأمير تشارلز في مدينة بيت لحم حيث زار مسجد عمر بن الخطاب ومن ثم توجه إلى كنيسة المهد وتجول داخلها.

واستمع الأمير تشارلز لشرح حول الكنيسة وتاريخها، وأعمال الترميم في الكنيسة، واللوحات الفسيفسائية التي تم اكتشافها مؤخراً.

كما أدى الأمير صلاة خاصة في كنيسة مار جريس، وقُدمت له هدية تذكارية.