البريم: الإرهاب والهيمنة الأمريكية لا يمكن ان تغير الوقائع على الأرض

قال المتحـدث باسم حركة الجـهـاد الإسـلامي مصعب البريم "لا يمكن للإرهاب والهيمنة الامريكية والإسرائيلية ومخططاتهم الخبيثة تغيير الوقائع على الأرض".

وأوضح البريم في تصريحات لـ "فضائيـة فلسطيـن اليـوم": أنَّ المقاومة حاضرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني ثوابته وحقوقه.

وقال: إن المطلوب من عمقنا العربي والإسلامي ألا يستسلم لهذه الظروف، وألا تصبح الهزيمة قدر أمتنا.

تأتي تصريحات البريم في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطة تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المنتظر منذ وقت طويل في وقت ما قبل يوم الثلاثاء المقبل، جاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس يوم الثلاثاء القادم.