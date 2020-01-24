القيادي عدنان يدعو المسلمين لإقامة صلوات "فجر مليونية" نصرة للاقصى

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان لمحاكاة صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في كبرى المساجد في العواصم العربية والاسلامية من خلال تنظيم صلوات الفجر الحاشدة، نصرة واسناداً للمسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لاعتداءات إسرائيلية خطيرة.

واوضح الشيخ عدنان في تصريح لإذاعة الأسرى أنَّ حملة الاعتقالات المسعورة التي يشنها الاحتلال بحق المقدسيين ما هي إلا تعبير عن إفلاسه بمنع صلاة الفجر العظيم وفجر الأمل نصرة للمسجد الأقصى، مطالبا أحرار العالم بنصرة المقدسيين ووقف اعتقالات الاحتلال المتكررة بحقهم والاعتداءات المتواصلة على المقدسات والحرمات ودور العبادة.

ووجه المحرر عدنان التحية للشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى الذي كسر قرار الاحتلال بإبعاده عن المسجد وصلى الجمعة بالمسجد "القبلي" في الأقصى محمولا على أكتاف الشبان المكبرين والمهللين، معتبرا منعه محاولة احتلالية للتدخل في خطبة المسجد الأقصى الذي يعد المسجد الأعظم للمسلمين من حيث التعبير عن قضيتهم المركزية وعن وجع وهم وألم وأمل هذه الأمة، وأردف بقوله: "إن الاحتلال يحاول أن يقنّن ويوجّه ويقيّد خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى وفق أهوائه وهذا لن يكون بقوة الله".

كما وجه عدنان التحية للمعلمة الفاضلة هنادي الحلواني والمرابطين والمرابطات الذين تكرر اعتقالهم ومنعهم دخول الأقصى، منبها إلى ضرورة استمرار الرباط في باحات الأقصى رغم كل محاولات الاحتلال القمعية.