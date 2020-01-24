وفد ديني سعودي يصلي تضامناً مع اليهود

قام وفد سعودي ويهودي بزيارة إلى معسكر أوشفيتز في بولندا، الجمعة، تكريماً لضحايا محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست).

وجاءت الخطوة قبل أيامٍ قليلة من الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير هذا المعسكر على أيدي الجيش السوفياتي الأحمر في 27 كانون الثاني/ يناير 1945.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي الأسبق محمد بن عبد الكريم العيسى، الذي أمّ جمعاً من المصلّين قرب النصب التذكاري لضحايا المحرقة، إنّ الزيارة التي شارك فيها قرابة 60 مسؤولاً دينياً ونقابياً من جميع أنحاء العالم هي “واجب مقدّس وشرف عظيم”.

من جهته قال ديفيد هاريس، المسؤول في “اللجنة اليهودية الأمريكية” (إيه جي سي)، التي نظمت الزيارة ومقرها نيويورك إن هذا أول وفد إسلامي “يضم هذا القدر من المسؤولين رفيعي المستوى يزور أوشفيتز أو أي معسكر موت نازي آخر” على الإطلاق.

















