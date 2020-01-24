مباريات سهلة لفريقي برشلونة وريال مدريد في دوري الـ 16 من كأس ملك اسبانيا

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2020، عن مواجهتين سهلتين للقطبين ريال مدريد وبرشلونة.



ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره ريال سرقسطة، فيما يلعب برشلونة أمام ليجانيس، كما يواجه فالنسيا منافسه ليونيسا القادم من دوري الدرجة الثانية (ب).



وستلعب جميع مباريات الأدوار المقبلة بنظام المباراة الواحدة، باستثناء الدور قبل النهائي.



وتقام المباريات في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي حالة مواجهات أندية الليجا معًا يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي سحب أولًا.



ومن المنتظر أن يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءا من دور الـ 16، حيث لم يتم استخدام هذه التقنية في الأدوار السابقة.

باداجوز × غرناطة

ليونيسا × فالنسيا

ديبورتيفو تينيريفي × أتلتيك بيلباو

ريال سرقسطة × ريال مدريد

ميرانديس × إشبيلية

رايو فايكانو × فياريال

برشلونة × ليجانيس

ريال سوسيداد × أوساسونا