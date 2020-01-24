مسيرة مليونية عراقية تطالب القوات الامريكية بمغادرة العراق فوراً

شارك مئات الآلاف من العراقيين، اليوم الجمعة، في تظاهرة تطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق، مرددين هتافات تطالب تلك القوات بالرحيل الفوري عن كامل الأراضي العراقية، إلى جانب مطالبتهم بسلسلة من الإصلاحات الحكومية.

وكان لافتاً خلال المسيرة المليونية هتاف العراقيين ضد المحتلين سواء الأمريكيين أو الإسرائيليين، مرددين هتافات لنصرة فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لتصفية منهجية من قبل الإدارة الامريكية والإحتلال الإسرائيلي، في ظل هرولة الانظمة العربية والإسلامية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في الآونة الأخيرة بعدما اغتالت الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة مطلع يناير الحالي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.

وقبل عشرة أيام قال الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن "سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية"، داعيا العراقيين إلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية (...) إلى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأميركي وبانتهاكاته".

وفي ساعات الصباح الأولى الجمعة، تجمع الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من كل الأعمار في حي الجادرية بشرق بغداد، رغم الطقس البارد.

وأطلق بعضهم هتافات "أخرج أخرج يا محتل" و"نعم نعم للسيادة".

ودعا ممثل عن الصدر على منبر نصب في موقع التظاهرة، بياناً من رجل الدين البارز، دعا فيه جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة العراق وإلغاء الاتفاقيات الأمنية العراقية مع الولايات المتحدة وإغلاق المجال الجوي العراقي أمام الطائرات العسكرية والمسيّرة الأميركية، وألا يتعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"فوقية واستعلاء وعنجهية" عند مخاطبته المسؤولين العراقيين.

وأضاف البيان "إذا تم تنفيذ ما ورد أعلاه، فسيكون تعاملنا على أساس أنها دولة غير محتلة، وإلا فهي دولة معادية للعراق".









