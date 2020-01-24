القيادي الحساينة: الإدارة الأمريكية تتصرف بعقل القراصنة تجاه الحقوق الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة "إنَّ الإدارة الأمريكية المتصهينة تتصرف بعقل القراصنة تُشرع النهب والاستيلاء والسرقة لأرض فلسطين ومقدساتها وتمارس إرهاب كوني على شعوب العالم".



وأضاف الحساينة في تصريحات صحفية: أمريكا تخدع العالم بأنها تسعى لحل لقضية فلسطين وما تنوى طرحه من خلال 《صفعة القرن》 يؤسس لسرقة ونهب باقي حقوق الشعب الفلسطيني وتهويد مقدساته ومصادرة أرضه.



وأوضح أن "ما تقوم به أمريكا وتروج له يتناغم مع القراصنة التاريخيين في الكيان المحتل ، وتآمر مذل ومهين من أنظمة التطبيع والخيانة"، مشيراً إلى ان مشاركة أربعين دولة في حفلة نتنياهو التنكرية دليل واقعى وعملي على نفاق العالم واعتماده معايير مزدوجة في قضايا الشعوب وحقوقهم .



وتابع: كان الأجدر بهذه الدول المشاركة في المهزلة التي أقامها الكيان الإسرائيلي في القدس المحتلة ،الانحياز للقيم الأخلاقية والعادلة للشعوب الحرة التي تلفظ الاستعمار والظلم والعنصرية.



وأشار إلى ان الدول الأربعين المشاركة في منتدى المحرقة يؤكدون الانحياز بشكل سافر لكيان إرهابي هجين يمارس القتل والتنكيل والإرهاب المنظم بحق الإنسان والارض والمقدسات، قائلاً "نأسف لمشاركة بعض المنتسبين زورا للدين الإسلامي وبعض الدول العربية في مهزلة المحرقة .



واختتم حديثه قائلاً "الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية على يد من يستضيف تلك الدول وتحت مظلة خداعة وسيفه الذى يقطر دما بريئا ، من دم أطفال ونساء وشيوخ فلسطين والأمة العربية."