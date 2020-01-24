الاحتلال يصادق على هدم منازل ثلاثة أسرى من منفذي عمليات

صادق ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى بالجيش أمس الخميس على أوامر هدم أربعة منازل تعود لأسرى فلسطينيين نفذوا 3 عمليات قتل فيها جندي ومستوطنان.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن توقيع أوامر الهدم جاء في أعقاب رفض ما تسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" الالتماسات التي قدمتها عائلات الأسرى ضد أوامر الهدم.

ويدور الحديث عن منازل الأسرى : وليد حناتشة ويزن مجامس المتهمين بتنفيذ عملية العبوة قرب رام الله والتي قتلت فيها مستوطنة وأصيب اثنان آخران ، بالإضافة لهدم منزل الاسير محمود عطاونة المتهم بعملية قتل أحد الجنود قرب تجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

كما يشمل القرار هدم منزل الأسير أحمد قنبع المتهم بقتل احد المستوطنين بالاشتراك مع الشهيد احمد جرار بداية العام 2018 غربي نابلس.