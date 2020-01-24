رداً على ترامب.. السلطة: لم تتحدث الإدارة الأمريكية معنا حول "صفقة القرن"

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه لم يجر أي حديث مع الإدارة الأميركية، حول خطة ترامب المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، وذلك تعقيباً على ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إدارته تحدثت مع الفلسطينيين وستتحدث معهم مجدداً حول الصفقة.

وقالت "الرئاسة" إنه " لم يجر أي حديث مع الإدارة الأمريكية لا بإيجاز أو بإسهاب حول خطة السلام الأمريكية". بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الموقف الفلسطيني واضح وثابت وهو رفض قرارات ترمب المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا، وبكل ما يتعلق بصفقة القرن المرفوضة".

وكان ترامب قد أعلن أنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، قبل الثلاثاء المقبل، حيث سيجتمع مع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي المؤقت، وزعيم المعارضة، الجنرال بيني غانتس رئيس كتلة أزرق ابيض.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الخميس أن ترامب سيستضيف نتنياهو وغانتس يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن الرئيس محمود عباس، مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ "صفقة القرن"، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.

وأوقفت الإدارة الأمريكية، في العامين الماضيين، كل أشكال الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والمستشفيات في القدس الشرقية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

بدورها، أوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار ترامب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.