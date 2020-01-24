خطيب الأقصى عكرمة صبري يدخل الاقصى محمولا على الاكتاف

دخل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، رغم قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنعه من الدخول لمدة أسبوع ينتهي الأحد.

ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، من الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامينن لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول. وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد.

وساد توتر في المكان إثر محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلية منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد. ولكن أمام إصرار الشيخ صبري فإنه تمكن من الدخول إلى المسجد.

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم مرددين "الله أكبر" أثناء دخوله المسجد.

والأحد الماضي، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا بالإبعاد عن الأقصى لأسبوع.

وبعد تسلمه أمر الإبعاد، قال الشيخ صبري للصحفيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها، السبت، لإصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده.

وبررت قوات الاحتلال الإسرائيلية الإبعاد بأن الشيخ صبري "يمارس التحريض" في خطب الجمعة وهي التهمة التي نفاها.