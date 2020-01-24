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الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس للتصدي للمنددين بصفقة القرن

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:48 - 24 يناير 2020
شرطة الاحتلال شرطة الاحتلال
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قررت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، رفع حالة التأهب القصوى في مدينة القدس المحتلة، وذلك خشية اندلاع مواجهات في الأقصى ومحيطه رداً على قرب الإعلان عن صفقة القرن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القناة العبرية 12 ، أن قوات الاحتلال استبقت الأنباء عن قرب الإعلان عن صفقة القرن وكشف بعض بنودها بإصدار أوامر إبعاد  عن الأقصى بحق عشرات نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل.

وقالت القناة أن أوامر الإبعاد تم إصدارها بعد أن تبين لقوات الاحتلال بان الآلاف ينوون الاشتراك في صلاة الفجر وذلك على غرار الأسبوع الماضي ، حيث جرى توجيه القوات بأنه وفي حال حدثت مواجهات فعليهم الدخول إلى باحات المسجد الأقصى وتفريق المتظاهرين بالقوة.

ولفتت القناة إلى أن المصلين غاضبين من الازدياد الكبير في أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأشهر الأخيرة  كما أن كشف تفاصيل صفقة القرن سيزيد من مستويات التوتر ويرفع من فرص المواجهات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم، واقتحمت باحات المسجد الاقصى وفرقت المصلين في صلاة الفجر اليوم الجمعة.

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