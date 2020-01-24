إيران: الإرهاب الأمريكي سيرت عاجلا ام اجلا على الجميع

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" على تهديد المبعوث الأمريكي لإيران باغتيال قائد قوة القدس العميد "إسماعيل قاآني بالقول :" إن تصريحات هذا المسؤول في الخارجية الأمريكية يعد إعلاناً رسمياً وإماطة لثام سافر عن إرهاب الدولة المنظم من قبل الإدارة الأمريكية.

وأضاف موسوي اليوم الجمعة ،ان أمريكا تعد ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني الذي يعلن رسمياً توظيف إمكاناته الحكومية وقواته المسلحة للقيام بعمليات إرهابية وأنه سيواصل هذا النهج في المستقبل أيضا.

وتابع ، ندعو أعضاء الأسرة الدولية إلى شجب هذه الإجراءات والتشجيع (من قبل النظام الأمريكي) على إرهاب الدولة لأن استمرار هذا النهج سيرتد على الجميع عاجلا أم آجلا.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك هدد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن "خليفة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني سيلقى نفس مصيره إذا سار على نهجه".