صفقة نتنياهو للقرن .. يديعوت

ناحوم بارنياع

;jf: ما هو موجود في "صفقة القرن" وما هو غير موجود؟

لنبدأ بالموجود: هذه صفقة بين رون دارمار ، سفير إسرائيل في واشنطن ، وجاريد كوشنر ، صهر ترامب ومبعوثه الى الشرق الأوسط في البيت الأبيض. تم تصميم الصفقة بما يتناسب مع المصالح المباشرة لكلا الطرفين. ما هو غير موجود: لا يوجد طرف ثالث. لا شريك: ليس الفلسطينيين. ليس الدول العربية السنية. ليس العالم الإسلامي على الإطلاق.

القياس: قسمت روسيا وبروسيا والنمسا والمجر بولندا في نهاية القرن التاسع عشر دون سؤال البولنديين. كان هذا اتفاق القرن.

يعد الإعلان عن الصفقة ، في توقيتها ، حتى مع انعكاساتها السياسية ، إنجازًا كبيرًا لنتنياهو. سوف تخبر الأيام ما إذا كانت هذه هي مرساة الإنقاذ له.

لماذا هذه الخطوة كبيرة جدا؟ أولاً ، يعطي الضوء الأخضر الأمريكي لتحركات الضم في الضفة الغربية. من المفترض أن تدعم إدارة ترامب ليس فقط ضم غور الأردن ، ولكن أيضًا ضم والمستوطنات والطرق المؤدية إليها من الخط الأخضر. ومهما فعل الأمريكيون، فإن ضغط المستوطنين، لن يبقى ولا مستوطنين ، في الخارج.

ثانياً ،سوف تدفن أخيراً والى الأبد الالتزام بإقامة دولة ثانية بين الأردن والبحر. بغض النظر عن ما تقوله الخطة عن الدولة الفلسطينية: لا يمكن لأي سياسي فلسطيني إقناع شعبه بالتعايش مع ما تقدمه لهم الخطة. لن يستطيع أي زعيم عربي ، حتى السعودي محمد بن سلمان ، وبالتأكيد الأردني عبد الله والمصري عبد الفتاح السيسي ، دعم الخطة علانية. السؤال الذي يجب أن يزعجنا هو ماذا سيحدث نتيجة نشر الخطة على الأرض: كيف ستتعاون السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ؛ هل ستستمر السلطة الفلسطينية؟ كيف سيكون رد فعل الشارع الفلسطيني؟ كيف سيكون رد فعلهم في ميدان التحرير وفي مخيمات اللاجئين في الأردن. هل ستستمر معاهدات السلام مع مصر والأردن؟ ثالثًا ،إنه يغير بشكل أساسي المقاربة التي كانت مقبولة لجميع الحكومات الإسرائيلية ، اليمين واليسار. جميع مبادرات السلام الإسرائيلية ولدت ونشأت من خلف ظهر الولايات المتحدة.

في الماضي ، كان للولايات المتحدة هدفان واضحان: ضمان تدفق النفط من الخليج بأسعار معقولة وضمان بقاء إسرائيل. لكن الاقتصاد الأمريكي لم يعد يعتمد على الوقود المستورد ؛ وأما بالنسبة لإسرائيل، فلم يعد وجودها موضع شك. يمكن أن تدافع عن نفسها. إسرائيل مثيرة للقلق ، لكن إسرائيل ، بأسلحتها النووية ، يمكنها تدمير إيران ، وليس العكس.

من الواضح أن نتنياهو يريد الصفقة. الأحداث في واشنطن ستلفت الانتباه عن مناقشات الكنيست حول الحصانة. بسعادة غامرة، سينضم إليه غانتس: سيكون هذا هو احتفال ترامب ونتنياهو. وإذا ذهب جانتس ضدهم فسوف يشعر بالحرج ويفقد الأصوات.

تشبه صفقة ترامب الصفقات الأخرى التي يبرمها نتنياهو على الطريق الى الحصانة على الطريق إلى الانتخابات. إنها جيدة لنتنياهو. ولست متأكداً من أنها جيدة لإسرائيل.