استطلاع: ثلث الإسرائيليين يؤيدون ضم غور الأردن قبل الانتخابات

أظهرت نتائج استطلاع للرأي الاسرائيلي ، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 35% من الاسرائيليين يؤدون ضم غور الأردن قبل الانتخابات الثالثة للكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل.

ويأتي هذا الاستطلاع الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني، غداة إعلان الإدارة الأميركية عن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، إلى البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل، لكي يبلغهما الرئيس دونالد ترامب بتفاصيل "صفقة القرن"، التي بين بنودها ضم غور الأردن إلى "إسرائيل".

وحسب الاستطلاع، ، فإن 35% يؤيدون ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب قبل الانتخابات، و30% يعارضون ذلك، لكن 35% قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة.

وأظهر الاستطلاع أن 48% من ناخبي اليمين يؤيدون ضما أحادي الجانب للأغوار، وقال 21% من ناخبي اليمين إنهم يعارضون ذلك، وقال 31% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذه المسألة.

وأيد 20% من ناخبي "كاحول لافان" هذا الضم بشكل أحادي الجانب، بينما قال 44% إنهم لا يؤيدون خطوة كهذه. وقال 36% إنهم لا يعرفون الإجابة.