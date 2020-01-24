ليفربول يتربع على عرش صدارة الدوري الانجليزي

فاز فريق ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 67 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

وضع قائد "الريدز"جوردان هندرسون فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 51.

ومن ثم اقتنص النجم البرازيلي روبيرتو فرمينيو هدف الفوز "للماكينات الحمراء"، في الوقت القاتل قبل ست دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "مولينيو" بمدينة وولفرهامبتون.

وواصل ليفربول بذلك سلسلة انتصاراته ليصل إلى فوزه الثامن على التوالي، في "البريمير ليغ"، إضافة إلى سلسلة "اللاهزائم" في المباراة الـ 40 على التوالي ليعادل رقم تشيلسي ويتقاسم معه المركز الثاني بفارق 9 مباريات خلف أرسنال صاحب الرقم القياسي.

بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.