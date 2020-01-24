واشنطن توقف منح تأشيرة "سياحة الولادة"

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف إصدار تأشيرات الزيارة المؤقتة (B-1 / B-2) للأجانب الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة من أجل "سياحة الولادة"، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 24 يناير 2020.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أن الهدف من القرار هو الحد من سياحة الولادة. مشيراً إلى أن الإجراء مهم من حيث الأمن القومي والعام، ونظام الهجرة الأمريكي.

وأوضح أنّ سياحة الولادة تشكل عبئا كبيرا على موارد المستشفيات الأمريكية، علاوة تسببها بوقوع حالات الاستغلال والجرائم.

وشدد البيان، على أنّ "سدّ هذه الفجوة القانونية الواضحة سيقضي على الانتهاكات المتكررة، وسيحمي الولايات المتحدة نهائيا من مخاطر الأمن القومي".

يشار إلى أن الدستور الأمريكي ينص على منح حق الجنسية للأطفال الذي يولدون على الأراضي الأمريكية، بخلاف جنسية الوالدين.