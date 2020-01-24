طقس فلسطين اليوم : أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الجمعة، سيتأثر بالمنخفض الجوي، وسيكون الجو غائما وشديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتضعف فرصة هطول الأمطار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

فيما سيكون الجو يوم غدٍ السبت غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. فيما سيطرأ تحسناً على الطقس يوم الأحد ويكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.