انطلاق "ثورة العشرين" الثانية بمسيرة مليونية غير مسبوقة لإخراج القوات الأمريكية

انطلقت المظاهرة المليونية في العراق صباح اليوم الجمعة لإخراج القوات الاجنبية لا سيما الاميركية، بعد اغتيال القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قرب مطار بغداد.

واطلق على هذه المليونية "ثورة العشرين الثانية" تيمناً بثورة العشرين الاولى التي اخرجت قوات الاحتلال البريطاني من العراق .

وشهدت شوارع بغداد في ساعات الصباح الأولى تدفق مسيرات شعبية نحو منطقة الجادرية الواقعة على الضفة المقابلة لمجمع السفارة الأميركية المطل على نهر دجلة في وسط العاصمة العراقية.

واتخذت السفارة الأميركية إجراءات أمنية مشددة في وقت عززت القوات الامنية العراقية انتشارها في محيط السفارة خشية أن تستهدفها التظاهرة المليونية كما جرى خلال تشييع الشهيد ابو مهدي المهندس.

يذكر أن البرلمان العراقي صوّت على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وطلبت بغداد من واشنطن إرسال وفد لمناقشة آلية الانسحاب، إلا أن الأخيرة رفضت الطلب وهددت بفرض عقوبات فيما إذا تم إخراج قواتها بصورة "غير ودية".