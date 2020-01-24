الاحتلال يقتحم الأقصى ويلاحق المصلين بالأعيرة المطاطية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدى على جموع المصلين بالضرب والأعيرة المطاطية وأجبرتهم على إخلاء ساحات الأقصى، بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للمدينة اليوم.

وأفاد شهود عيان، أن عشرات الجنود انتشروا في كافة أروقة المسجد الأقصى مدججين بالأسلحة وحاصروا المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان، وخلال دقائق هاجموا المصلين الذين رددوا التكبيرات أمام قوات وضباط الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الاعيرة المطاطية باتجاه المصلين، ولاحقتهم باتجاه باب حطة حتى أجبرتهم على الخروج من المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من منطقة باب حطة واحتجزتهما في مركز شرطة باب الاسباط.

وقامت قوات الاحتلال المنتشرة على ابواب المسجد الأقصى المبارك بملاحقة الشبان الذين قاموا بتوزيع الشاي والسحلب والكعك على المصلين خلال دخولهم وخروجهم من الأقصى، واحتجزت خمسة منهم وحررت هويات.

كما ادى المبعدون عن المسجد الأقصى المبارك الصلاة عند باب حطة رغم الملاحقة لهم ومحاولة منعهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس فجر الجمعة.