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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة فجراً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:11 - 24 يناير 2020
اعتقالات اعتقالات
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بينيس اليوم.

وذكر شهود عيان أن من بين المعتقلين: المعلمة هنادي الحلواني - وادي الجوز، والصحفي عبد الكريم درويش- بيت حنينا، والصحفي أمجد عرفة- راس العامود، والشاب محمد نادر العلمي– الصوانة، والشاب مروان الرشق- راس العامود، والشاب احمد الجولاني- البلدة القديمة، والشاب تامر خلفاوي- البلدة القديمة، والشاب محمد عاشور– الطور.

كما تم اعتقال عددا من الشبان من منازلهم بحارة السعدية، عرف منهم: محمد حجازي، ومحمد صندوقه، ومحمد الجعبري.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أبعدت ثلاثين مقدسياً عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين أيام وستة أشهر.

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