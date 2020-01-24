الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة فجراً

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بينيس اليوم.

وذكر شهود عيان أن من بين المعتقلين: المعلمة هنادي الحلواني - وادي الجوز، والصحفي عبد الكريم درويش- بيت حنينا، والصحفي أمجد عرفة- راس العامود، والشاب محمد نادر العلمي– الصوانة، والشاب مروان الرشق- راس العامود، والشاب احمد الجولاني- البلدة القديمة، والشاب تامر خلفاوي- البلدة القديمة، والشاب محمد عاشور– الطور.

كما تم اعتقال عددا من الشبان من منازلهم بحارة السعدية، عرف منهم: محمد حجازي، ومحمد صندوقه، ومحمد الجعبري.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أبعدت ثلاثين مقدسياً عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين أيام وستة أشهر.