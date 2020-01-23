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5 وجبات سريعة في فصل الشتاء.. تعرف عليها!

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 23:36 - 23 يناير 2020
5 وجبات شتوية سريعة.. تعرف عليها! 5 وجبات شتوية سريعة.. تعرف عليها!
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تبدأ مرحلة ملامسة الاشخاص اللحظات الجميلة في فصل الشتاء، عند هطول مياه الامطار وسماع اصوات الرعد والبرق، إذ تحضر السيدات أحسن وأطيب الاكلات الشتوية الشهية، لانها ترطب الأجواء بمجرد الاستماع في تذوقها اللذيذ، باعتبارها مطبخ الفصل.

وتتنوع الاكلات الشتوية، بين المشروبات والاطباق الرئيسية، والشوربات المختلفة، فيما تحتوي على فوائد صحية كبيرة، تعود بالفائدة على جسم الانسان.

اليخاني:

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وتعد اكلة اليخاني، من افضل الاكلات الشتوية، لدى الكثيرين، منها، يخنة الكبة باللبن، السالمون المدخن مع البطاطا، يخنة القرنبيط، يخنة البازيلاء، ويخنة الفاصوليا الحمراء باللحم.

 الشوربات :

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ولا تقل أهمية، عن سابقتها، اذ تعتبر من أفضل الوجبات السريعة والساخنة، لدى الأشخاص، في فصل الشتاء، ونها شوربة العدس، شوربة الذرة والدجاج، شوربة الفطر الكريمة.

البروكلي:

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وتعد وجبة البروكلي والقرنبيط، من أحسن الأطعمة الشتوية المفيدة لجسم الانسان، إذ تحتوي على ألياف، وفيتامينات لتقوية العظام والاسنان، فضلاً عن العديد من المعادن المختلفة، مقل المغنيسيوم.

المسخن:

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وتُعد أكلة المسخن من الاكلات الشعبية، وأبرز مكوناتها من دجاج وبصل وزيت زيتون وخبر "الباطون"، فيما تمد الجسم بالطاقة.

كشك:

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وتعتبر أكلة شامية، ومصرية وعراقية، وتتكون الاكلة، من قمح ودشيش ولبن حامض، ويمد جسم الانسان بالحرارة.

 

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