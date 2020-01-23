الرئاسة الفلسطينية تحذر الاحتلال والإدارة الامريكية من تجاوز الخطوط الحمراء

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء، فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية.

وجددت الرئاسة على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة "رفضها القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي".

وقال أبو ردينة "موقفنا الثابت الداعي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة اجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب اسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".

جاء تأكيد أبو ردينة هذا في ظل ما تردده وسائل الإعلام ومصادر أخرى، حول قرب الإعلان عما تبقى من "صفقة القرن".