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دعا نتنياهو وغانتس لزيارة البيت الأبيض

ترامب: التقارير عن اعلان خطة صفقة القرن محض تكهنات

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 21:11 - 23 يناير 2020
دونالد ترامب دونالد ترامب
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عقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعقيبه على التقارير التي تتحدث عن تفاصيل أو توقيت نشر خطة صفقة القرن.

وكتب ترامب على صفحته في موقع تويتر: إن التقارير عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط، والتي لم يُكشف عنها، محض تكهنات.

في السياق، أشار إلى ان الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وكانت وكالة الانباء البريطانية "رويترز" أن مسؤولين أمريكيين سيكشفون بعض تفاصيل خطة ترامب للسلام "صفقة القرن، لنتنياهو وغانتس الأسبوع المقبل في واشنطن.

 

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