الرئاسة الفلسطينية تؤكد على رفضها للقرارات الامريكية المنحازة للاحتلال

أكدت رئاسة السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، رفضها القاطع للقرارات الامريكية، بخصوص إعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال "الإسرائيلي"، وإعلان صفقة القرن.

وقال المتحدث، باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، :"إنّ موقفنا ثابت وهو إنها الاحتلال لأرض فلسطين على حدود67، وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا ان السلطة ستعلن عن إجراءات في حال أعلن الاحتلال عن صفقته الاستيطانية.

وحمل أبو ردينة، الاحتلال المسؤولية كاملة، عن تداعيات قراراتها الباطلة، محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت، اليوم، انّ الرئيس الأمريكي بصدد إعلان صفقة القرن في بيان، خلال الساعات المقبلة القليلة.