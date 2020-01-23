واشنطن تعلن طرح "صفقة القرن" الأسبوع المقبل

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "كاحول- لفان" غانتس تلقيا دعوة للتوجه إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل لعرض صفقة القرن عليهما.

يشار إلى أنَّ مشاورات مكثفة جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين أعضاء ما يطلق عليه "فريق السلام" في البيت الأبيض، حول الإعلان عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

في السياق، قال وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت في رده على الدعوة "لن نعيد اية اراضي لإقامة دولة فلسطينية"، فيما أشار وزراء اليمين الإسرائيلي إلى أنه اذا شملت صفقة القرن اقامة دولة فلسطينية فأنهم سيرفضونها.

واشارت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو سيطلع على "الخطة السياسية الأفضل التي عرضت على إسرائيل"، وأنها "تشمل إزاحة جدية للحدود"، وستشمل فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة المحتلة، وفي حال رفض الطرف الفلسطيني للصفقة وفشل المفاوضات بين الطرفين لإقامة دولة فلسطينية، فإنه سيكون من حق "إسرائيل" ضم كل مستوطنات الضفة.