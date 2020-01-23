الاحتلال ينقل أسرى من اقسام سجن عسقلان بعد اقتحامه          

اقتحمت قوات خاصة "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس، أقسام سجن "عسقلان"، فيما اعتدت بشكل عنيف على الاسرى الفلسطينيين.

وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان قوات الاحتلال نقلت الاسرى من قسم 4 إلى القسم 3، بعد قمعهم، فيما يقبع داخل السجن 50 أسيرًا.

وأشارت الهيئة، إلى ان الاحتلال منع الاسرى من اصطحاب حاجياتهم وأغراضهم الشّخصية، خلال نلقهم.

وأوضحت، انّ ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال صعّدت من وتيرة الاقتحامات العنيفة لغرف الأسرى خلال العام 2019، وحتّى بداية العام 2020، يرافقها إجراءات التفتيش والتخريب، وقمع بالسلاح والكلاب البوليسية، خاصة في سجن "ريمون"، فضلاً عن العزل الانفرادي ونقلهم إلى السجون الاخرى.