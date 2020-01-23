مالية غزة: الجانب المصري سمح بإدخال الغاز والازمة تنتهي خلال أيام

أعلنت وزارة المالية في غزة اليوم الخميس، أنَّ الجانب المصري سمح بإدخال كميات إضافية من غاز الطهي إلى قطاع غزة، متوقعة انتهاء الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الجانب المصري ادخل حوالي 23 شاحنة من الغاز المصري عبر معبر رفح مساء اليوم الخميس الموافق 23/1/2020.

وأشارت إلى أنَّ حمولة كل شاحنة 20 طناً، مبينة أن هناك وعوداً مصرية بمضاعفة الكمية الأسبوع القادم.

وقالت المالية الوزارة أن خمس شاحنات محملة بكميات من الغاز الإسرائيلي دخلت اليوم عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، مشددةً على أنَّ الأسعار كما هي في السابق من 54-55 شيكل، وهو سعر التعبئة لأسطوانة الغاز وزن 12 كيلو جرام.