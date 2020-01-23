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جميع ترددات قنوات النايل سات وطريقة تفعيل التردد السحري على النايل سات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:10 - 23 يناير 2020
جميع ترددات قنوات النايل سات وطريقة تفعيل التردد السحري على النايل سات جميع ترددات قنوات النايل سات وطريقة تفعيل التردد السحري على النايل سات
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نقدم لكم في هذه الزاوية ترددات قنوات النايل سات، ويمكنك من خلال التردد ادناه استقبال احدث ترددات النايل سات التردد السحري – تردد نايل سات ترددات النايل سات الان على فكرة وي ترددات قنوات NileSat وتردد جميع قنوات نايل سات الجديدة ترددات NileSat الجديدة 2020.

 ترددات النايل سات السحري تردد واحد لكل النايل سات

يجب القيام بواسطة الفني المتخصص من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي

تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500

تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500

ترددات قنوات NileSat محل بحث متزايد حيث يعد القمر الصناعي المصري نايل سات هو القمر الأكثر شهرة ومشاهدة في العالم العربي من الخليج للمحيط، لهذا ألزمنا أنفسنا وضع توثيق كامل ومفصل عن القمر الإصطناعي المصري الشهير، ومن أثناء هذا التقرير سنتعرض لمعلومات عن القمر نايل سات وتردداته، والتي تغيب عن العديد، ولا يعرفها إلا اليسير، وسنشرحها لكم تفصيلا من خلال هذا التقرير.

طريقة التقاط نايل سات
يلزم أولا أن نقوم بالتعرف على أفضل الطرق لضبط طبق الاستقبال، وهذا حتى نحصل على افضل بصيرة، وايضاً حتى نحصل على جميع ترددات القمر كاملة، فيجب اتباع التالي حنى نحقق ما سبق ذكره.

أولا: يلزم استخدام نوع سلك جيد ويفضل سلك LNB نحاسي باستعمال سلك ويجب أن نتجنب طول مسافة السلك بين الطبق والريسيفر قدر الإمكان.
ثانيا: يلزم العمل على إخضاع طبق ألاستقبال المخصص باستقبال ترددات القمر نايل سات باستعمال ترددين وهما:

وفي حال تمكنا من إخضاع هذين الترددين السابقين للدرجة القصوى من حيث درجة جودة الدلالة، حينها من غير شك سنحصل على جميع الترددات على قمر Nile Sat بلا تشوش ولا تقطع وبمشاهدة رائعة.

التقسيم الجغرافى فى حزم الإرسال الأثيري

يلزم علم أنه على القمر الصناعى نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على ذات الطبق الذي يستقبل النايل سات وتلك الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتى لا تتشابه كل منها من حيث تغطيتها فى الدول العربية.

ترددات النايل سات القنوات لشهر يناير 2020

القناة

تردد

بندر عدن الفضائية

12682 / V / 30000

قناة الرعب SCARE

10873/27500 / V

كايرو وان أكشن | C1 ACTION

12562/27500 / V

دى موڤيز رعب | D MOVIES

12604 / H / 27500

شاروخان فيلم | AL SA3A FILM

10873/27500 / V

سبايدر أكشن | Al Walid TV

12604 / H / 27500

نجوم هوليود رعب | Hollywood Horror

12562 / V / 27500

نجوم هوليود موڤيز | NJOOM HOLLYWOOD

12562 / V / 27500

دبى وان | DUBAI ONE

التردد الأول: 11785/V/27500التردد الثاني: 12418/H/27500

الكويتية الثانية | KTV CH2

التردد الأول: 11678/V/27500لتردد الثاني FULL HD: 11054/V/27500

زى أفلام | ZEE AFLAM

11938 / V / 27500

بى فور يو أفلام | B4U Aflam

11938 / V / 27500

قناة المولد

10873 / V / 27500

ترددات النايل سات القنوات الرياضية

ترددات النايل سات تردد قناة تي ار تي TRT 1 HD

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Turksat 1C

11054

30000

عمودي

3/4

42 شرق

مفتوح

Eutelsat W3

11637

30000

أفقي

3/4

7 شرق

مفتوح

تردد قناة IRIB TV 3

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Arabsat 2C/2D/3A

11881

27500

أفقي

3/4

26 شرق

مفتوح

Arabsat 2C/2D/3A

11900

27500

عمودي

3/4

26 شرق

مفتوح

Intelsat 902

11555

30000

عمودي

3/4

62 شرق

مفتوح

تردد قناة Sport TV 1

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Hispasat 1B/1C/1D

12207

27500

أفقي

3/4

30 غرب

ناجرافيشن

Hispasat 1B/1C/1D

12246

27500

أفقي

3/4

30 غرب

ناجرافيشن

تردد قناة Italia 1

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Hot Bird 1-6

11919

27533

عمودي

2/3

13 شرق

مفتوح

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 FR

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Astra 1B-1H + 2C

11376

22000

عمودي

2/3

19.2 شرق

فياكسس 2

Hot Bird 1-6

11096

29900

أفقي

2/3

13 شرق

فياكسس 2

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

الاتجاه المداري

معامل تصحيح الخطأ

التشفير

Nilesat 101/102

12245

27500

عمودي

7 غرب

2/3

إرديتو 2

Arabsat 2C/2D/3A

11180

27500

عمودي

26 شرق

2/3

إرديتو 2

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Nilesat 101/102

12245

27500

عمودي

2/3

7 غرب

إرديتو 2

Arabsat 2C/2D/3A

11180

27500

عمودي

2/3

26 شرق

إرديتو 2

تردد قناة RTS Deux HD

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Hot Bird 1-6

10971

29700

أفقي

3/4

13 شرق

فياكسس 2

تردد قناة SRF zwei HD

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Hot Bird 1-6

10971

29700

أفقي

2/3

13 شرق

فياكسس 2

تردد قناة RSI LA 2 HD

القمر الصناعي

التردد

الاستقطاب

الترميز

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Hot Bird 1-6

11527

أفقي

27500

3/4

13 شرق

فياكسس 2

تردد قناة Varzish Sport HD

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Apstar 2R

12548

3200

أفقي

5/6

76.5 شرقا

مفتوح

Insat 2DT

11843

27500

عمودي

3/4

55.1 شرق

مفتوح

Insat 2DT

11785

27500

أفقي

5/6

55.1 شرق

كريبتووركس

تردد قناة TVP Sport HD

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

الاتجاه المداري

التشفير

Hot Bird 1-6

10834

27500

عمودي

3/4

13 شرق

ناجرافيشن

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب
 

مدار عرب سات

11804

27500

أفقي

تردد قناة أبوظبي 2 الرياضية

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب
 

مدار عرب سات

11804

27500

أفقي

تردد قناة البحرين الرياضية 1

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب
 

مدار عرب سات

12226

27500

أفقي

تردد قناة البحرين الرياضية 2

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب
 

مدار عرب سات

12226

27500

أفقي

تردد قناة دبي ريسينج

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب
 

مدار عرب سات

12130

27500

عمودي

تردد قناة الكويت الرياضية 1

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب
 

مدار عرب سات

12130

27500

عمودي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 1

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

ام بي سي برو 1

مدارعرب سات

12341

27500

أفقي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

ام بي سي برو 2

مدار عرب سات

12341

27500

أفقي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 3

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

ام بي سي برو 3

مدار عرب سات

12341

27500

أفقي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 4

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

ام بي سي برو 4

عرب سات

12341

27500

أفقي

تردد قناة النيلين

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

النيلين

مدار عرب سات

12523

27500

عمودي

تردد قناة النيل سبورت

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

نايل سبورت

مدار نايل سات

11843

27500

أفقي

تردد قناة فلسطين الرياضية

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

فلسطين الرياضية

مدار عرب سات

11957

27500

أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية 1

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

السعودية الرياضية 1

مدار عرب سات

11230

27500

أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية 2

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

السعودية الرياضية 2

مدار عرب سات

11230

27500

أفقي

تردد قناة اون سبورت 2 + 1 على نايل سات

التردد

معدل الترميز

معامل الخطا

10853 H

27500

5/6

تردد قناة ياس

القناة

القمر الصناعي

التردد

الترميز

الاستقطاب

رياضية ياس

مدار عرب سات

11804

27500

أفقي

ترددات النايل سات القنوات الاخبارية

جميع الترددات القنوات الاخباريه الاتيه على النايل سات

اسم القناة

التردد معامل الترميز الاستقطاب على النايل سات

قناة : سكاي اخبار

11977 | الخامس | 3/4

-قناه : بي بي سي

12198 | الخامس | 3/4

قناة : الحدث

12344 | H | 3/4

-قناة : الأمة

10815 | H | 3/4

قناة :روسيا اليوم

10892 ه

-قناه : المصريه

11765 | H | 05/06

-قناة : العربية

11678 | v | 3/4

قناة : العربية حدث

11678 | الخامس | 3/4

-قناة : المسيرة

11012 5/6 ه

-قناه : المصدر

11526 3/4 ه

قناة : القدس

11317 | الخامس | 3/4

-قناه : صدي البلد اخبار

12169 | /5/6 | 27500

قناة : نايل اخبار

11843 | H | 3/4

تردد قناة الجزيرة مباشر مصر

11256 | ح | 3/4

تردد قناة :الجزيرة

11630 | V | 3/4

قناه : اونست الاخباريه

10815 | 27485 | 3/4

قناة: السعودية الإخبارية

12149/3/4

قناة ليبيا 218 نيوز تستقبل الآن على الأجهزة العادية SD

تردد 12399 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.

قناة السراج أو الأقصى الفلسطينية

تردد 10922 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.

قناة العربى

التردد الأول 10971 أفقى أو H معامل ترميز 27500

التردد الثانى خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، بلاد الشام ، بلاد الخليج” والبث بالتقنية العادية SD والتقنية عالية الجودة HD على نفس التردد وهو 11636 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

التردد الثالث بتقنية عالية الجودة HD وهو 10727 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

قناة أون لايڤ

التردد: 10853 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500، بجودة SD، وجودة عالية HD

قناة الأقصى

التردد: 11013 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.

قناة القدس

التردد: 11315 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.

قناة عودة الفلسطينية

التردد: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.

قناة فلسطين لايڤ

التردد الأول: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500

التردد الثانى: 11430 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.

قناة اليمن اليوم

التردد: 12687 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.

ترددات النايل سات القنوات الاسلامية

تردد قناة المجد للقرآن 2020

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

12054 (v)

27500

عمودي

3/4

تردد قناة العفاسي قرآن الجديد

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

10977/10727(h)

27500

أفقي

5/6

تردد قناة أيات الجديد

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

11334

27500

أفقي

ألي

تردد قناة تايم قرآن 2020

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

11603(h)

27500

أفقي

3/4

تردد قناة السعودية قرآن الجديد

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

12149(h)

27500

أفقي

3/4

تردد قناة الشيخ عبد الباسط 2020

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

11177/11604(h)

27500

أفقي

5/6

تردد قناة أهل القرأن 2020

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

12398 (v)

27500

عمودي

5/6

تردد قناة الفتح للقرآن الكريم 2020

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

10757(v)

27500

عمودي

5/6

تردد قناة الحياة والناس قرآن

القمر

التردد

معدل الترميز

الأستقطاب

FEC

نايل سات

12207(v)

27500

عمودي

3/4

ترددات النايل سات القنوات الافلام الاجنبي والاكشن والرعب

قناة دى موفيز

معدل الترميز

التردد

الاستقطاب

تصحيح الخطاء

نايل سات

27500

12504

H

3/4

قناة TOP MOVIES

التردد

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

12562

27500

3/4

V

قناة MBC 2

تردد

معدل الترميز

معامل التصحيح

تصحيح الخطاء

نايل سات

11938 / 11471

27500

4/5

” V”

قناة MBC ACTION

ترددها

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

11471

27500

4/5

“V”

نجوم هوليود اكشن

القناة ترددها

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

12563

“27499”

“5/6 ”

[ V ]

نجوم هوليود رعب

القناة ترددها

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

” 12563 “

“27499”

“5/6 ”

[ V ]

mbc بوليود

القناة ترددها

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

” 11471 “

” 27499 “

“4/5 “

H

كايرو اكشن

القناة ترددها

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

” 12564″

“27499”

“4/5 “

[V]

قناة زى الوان

القناة ترددها

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

” 11938″

“27500”

“3/4 “

[V]

قناة Movies افلام

تردد القناة

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

10873

” 27500“

4/3

” V “

قناة. Imagine Moves

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

  

نايل سات

” 12362 “

” 27500 “

أتوماتيك

” V “

Scare TV “

التردد

معدل الترميز

تصحيح الخطاء

الاستقطاب

نايل سات

” 10873 “

27500

4/3

” V “

قناة الفجر

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

تصحيح الخطاء

نايل سات

10922

27500

” H “

اتوماتيك

قناة سبايدر مان

التردد

معامل الترميز

تصحيح الخطأ

الاستقطاب

نايل سات

12604

27500

3/4

” V “

طلقة هندى

التردد

الاستقطاب

معامل الترميز

تصحيح الخطأ

نايل سات

” 11603 ”

افقى

  

اتوماتيك

قناة “شاة روخان

التردد

معدل الترميز

تصحيح الخطأ

الاستقطاب

نايل سات

10873

27500

اتوماتيك

V

تردد قناة ميكس هوليود

التردد

معدل الترميز

معامل التصحيح

الاستقطاب

النايل سات

11488

27500

4\3

H

ترددات النايل سات القنوات الدراما والمسلسلات

ترددات النايل سات 2020 مسلسلات قدمنا لكم سلسلة من أهم القنوات الخاصة بالأفلام الأجنبية، تواصلوا معنا للاستفسارات من خلال التعليقات.

اسم القناة

التردد

اسم القمر الصناعي

معامل الترميز

روتانا دراما

11296

نايل سات

27500

بانوراما يوم

11258

نايل سات

27500

ام بي سي دراما

11471

نايل سات

27500

أون دراما

10853

نايل سات

27500

صدى البلد دراما

11430

نايل سات

27500

دي إم سي دراما

11449

نايل سات

27500

النهار دراما

11488

نايل سات

27500

نايل دراما

11834

نايل سات

27500

سي بي سي دراما

11488

نايل سات

27500

أبو ظبي دراما

12467

نايل سات

27500

كايرو دراما

10777 ه

نايل سات

27500

الحياة مسلسلات

12437

نايل سات

27500

الشاشة دراما، والشاشة مسلسلات

12562

نايل سات

27500

تردد قناة كايرو مسلسلات 2018

11117 (ت)

نايل سات

27500 – 5/6

سورية دراما

10921 V

نايل سات

27500

PLAY HEKAYAT
حريم السلطان دراما
تايم تركي

11177 ه

نايل سات

27500

في Amakeh الدراما

11227 V

نايل سات

27500

تايم دراما

11525 ه

نايل سات

27500

بانوراما دراما 1بانوراما درما 2

12341 ه

نايل سات

27500

زي الوان

12437 V

  

27500

MAJESTlC Drama
كايرو مسلسلات

12560 فولت

نايل سات

27500

تحميل قنوات النايل سات الجميع التردد السحري النايل سات

الترددات النايل سات 2020 pdf الجديدة على القمر النايلسات

القنوات – نايل سات

ترددات النايل سات القنوات الاطفال والكرتون

يمكنكم متابعة أهم قنوات الأطفال المجانية المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة:

تردد قناة MBC3

تردد 11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى.

أو تردد 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى,

تردد قناة سبيس تون

تردد 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى

تردد قناة طيور الجنة

تردد 11317أو 11315 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى.

تردد قناة ماجد

تردد 12221معامل التصحيح 27500 عمودى.أو تردد 12467 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى.

تردد قناة ميكى

تردد 11258 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى

تردد قناة كراميش

تردد 11316 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3 عمودى.

تردد قناة أطفال ومواهب

تردد 11353 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى.

تردد قناة نتورك عربية

تردد 12226معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 56 أفقى.

تردد قناة كوجى للأطفال

تردد 11636 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى.

تردد قناة براعم

تردد 12264 معدل الترميز 27500 أفقى.

تردد قناة سنا

تردد 10972 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى.

تردد قناة سات 7 كيدز

تردد 11354 عامودى معامل ترميز 27500.

تردد قناة كورد ماكس

تردد 12604 أفقى معامل ترميز 27500

تردد قناة بيلستانك

التردد 10873 عامودى معامل ترميز 27500.
التردد الثانى بتقنية عالية الجودة HD وهو 11137 أفقى معامل ترميز 27500.

تردد قناة سمسم

تردد 11334 H معامل ترميز 27500.

تردد قناة مودى كيدز

تردد 11258 أفقى معامل ترميز 27500.

تردد قناة أجيال

اول تردد 12149 أفقى أو H معامل ترميز 27500.
ثانيا تردد بتقنية عالية الجودة FULL HD وهو 12284 عامودى معامل ترميز 27500.

تردد قناة ناشيونال بالعربية

بتقنية SD تردد 11938 عامودى معامل ترميز 27500.

تردد قناة طيور بيبى

تردد 11392 عامودى معامل ترميز 27500

تردد قناة ليبيا المرح

ترد 11137 افقي معامل ترميز 27500 5/6

تردد قناة زووم أطفال

تردد 12604 افقي معامل الترميز 27500

تردد قناة دودو كيدز

تردد 12603 رأسى معامل الترميز 3/4 27500

تردد قناة ديزني للأطفال

ترد 11862 افقي معامل الترميز2/3 27500

تردد قناة محبوبة للاطفال – MAHBOOBA

ظهرت قناة جديدة باسم محبوبة الفضائية على القمر النايل سات على التردد
11316 – عمودي – 27500 – 3/4ملحوظة :
القناة ظهرت مكان قناة SANA Tv

قناة هيلهيلوك

تردد 12687 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

تردد قناة هدهد

12303 (h – 5/6)

تردد قناة طيور العراق

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12034.
معدل الترميز: 27500.
الإتجاه: 6/5.
الإستقطاب: أفقي / H.نايل سات 12604 v 27500 – 5/6

 

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