جميع ترددات قنوات النايل سات وطريقة تفعيل التردد السحري على النايل سات

نقدم لكم في هذه الزاوية ترددات قنوات النايل سات، ويمكنك من خلال التردد ادناه استقبال احدث ترددات النايل سات التردد السحري – تردد نايل سات ترددات النايل سات الان على فكرة وي ترددات قنوات NileSat وتردد جميع قنوات نايل سات الجديدة ترددات NileSat الجديدة 2020.

ترددات النايل سات السحري تردد واحد لكل النايل سات

يجب القيام بواسطة الفني المتخصص من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي

تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500

تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500

ترددات قنوات NileSat محل بحث متزايد حيث يعد القمر الصناعي المصري نايل سات هو القمر الأكثر شهرة ومشاهدة في العالم العربي من الخليج للمحيط، لهذا ألزمنا أنفسنا وضع توثيق كامل ومفصل عن القمر الإصطناعي المصري الشهير، ومن أثناء هذا التقرير سنتعرض لمعلومات عن القمر نايل سات وتردداته، والتي تغيب عن العديد، ولا يعرفها إلا اليسير، وسنشرحها لكم تفصيلا من خلال هذا التقرير.

طريقة التقاط نايل سات

يلزم أولا أن نقوم بالتعرف على أفضل الطرق لضبط طبق الاستقبال، وهذا حتى نحصل على افضل بصيرة، وايضاً حتى نحصل على جميع ترددات القمر كاملة، فيجب اتباع التالي حنى نحقق ما سبق ذكره.

أولا: يلزم استخدام نوع سلك جيد ويفضل سلك LNB نحاسي باستعمال سلك ويجب أن نتجنب طول مسافة السلك بين الطبق والريسيفر قدر الإمكان.

ثانيا: يلزم العمل على إخضاع طبق ألاستقبال المخصص باستقبال ترددات القمر نايل سات باستعمال ترددين وهما:

وفي حال تمكنا من إخضاع هذين الترددين السابقين للدرجة القصوى من حيث درجة جودة الدلالة، حينها من غير شك سنحصل على جميع الترددات على قمر Nile Sat بلا تشوش ولا تقطع وبمشاهدة رائعة.

التقسيم الجغرافى فى حزم الإرسال الأثيري

يلزم علم أنه على القمر الصناعى نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على ذات الطبق الذي يستقبل النايل سات وتلك الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتى لا تتشابه كل منها من حيث تغطيتها فى الدول العربية.

ترددات النايل سات القنوات لشهر يناير 2020

القناة تردد بندر عدن الفضائية 12682 / V / 30000 قناة الرعب SCARE 10873/27500 / V كايرو وان أكشن | C1 ACTION 12562/27500 / V دى موڤيز رعب | D MOVIES 12604 / H / 27500 شاروخان فيلم | AL SA3A FILM 10873/27500 / V سبايدر أكشن | Al Walid TV 12604 / H / 27500 نجوم هوليود رعب | Hollywood Horror 12562 / V / 27500 نجوم هوليود موڤيز | NJOOM HOLLYWOOD 12562 / V / 27500 دبى وان | DUBAI ONE التردد الأول: 11785/V/27500التردد الثاني: 12418/H/27500 الكويتية الثانية | KTV CH2 التردد الأول: 11678/V/27500لتردد الثاني FULL HD: 11054/V/27500 زى أفلام | ZEE AFLAM 11938 / V / 27500 بى فور يو أفلام | B4U Aflam 11938 / V / 27500 قناة المولد 10873 / V / 27500

ترددات النايل سات القنوات الرياضية

ترددات النايل سات تردد قناة تي ار تي TRT 1 HD

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Turksat 1C 11054 30000 عمودي 3/4 42 شرق مفتوح Eutelsat W3 11637 30000 أفقي 3/4 7 شرق مفتوح

تردد قناة IRIB TV 3

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Arabsat 2C/2D/3A 11881 27500 أفقي 3/4 26 شرق مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 11900 27500 عمودي 3/4 26 شرق مفتوح Intelsat 902 11555 30000 عمودي 3/4 62 شرق مفتوح

تردد قناة Sport TV 1

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Hispasat 1B/1C/1D 12207 27500 أفقي 3/4 30 غرب ناجرافيشن Hispasat 1B/1C/1D 12246 27500 أفقي 3/4 30 غرب ناجرافيشن

تردد قناة Italia 1

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Hot Bird 1-6 11919 27533 عمودي 2/3 13 شرق مفتوح

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 FR

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Astra 1B-1H + 2C 11376 22000 عمودي 2/3 19.2 شرق فياكسس 2 Hot Bird 1-6 11096 29900 أفقي 2/3 13 شرق فياكسس 2

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب الاتجاه المداري معامل تصحيح الخطأ التشفير Nilesat 101/102 12245 27500 عمودي 7 غرب 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11180 27500 عمودي 26 شرق 2/3 إرديتو 2

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Nilesat 101/102 12245 27500 عمودي 2/3 7 غرب إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11180 27500 عمودي 2/3 26 شرق إرديتو 2

تردد قناة RTS Deux HD

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Hot Bird 1-6 10971 29700 أفقي 3/4 13 شرق فياكسس 2

تردد قناة SRF zwei HD

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Hot Bird 1-6 10971 29700 أفقي 2/3 13 شرق فياكسس 2

تردد قناة RSI LA 2 HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Hot Bird 1-6 11527 أفقي 27500 3/4 13 شرق فياكسس 2

تردد قناة Varzish Sport HD

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Apstar 2R 12548 3200 أفقي 5/6 76.5 شرقا مفتوح Insat 2DT 11843 27500 عمودي 3/4 55.1 شرق مفتوح Insat 2DT 11785 27500 أفقي 5/6 55.1 شرق كريبتووركس

تردد قناة TVP Sport HD

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الاتجاه المداري التشفير Hot Bird 1-6 10834 27500 عمودي 3/4 13 شرق ناجرافيشن

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار عرب سات 11804 27500 أفقي

تردد قناة أبوظبي 2 الرياضية

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار عرب سات 11804 27500 أفقي

تردد قناة البحرين الرياضية 1

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار عرب سات 12226 27500 أفقي

تردد قناة البحرين الرياضية 2

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار عرب سات 12226 27500 أفقي

تردد قناة دبي ريسينج

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار عرب سات 12130 27500 عمودي

تردد قناة الكويت الرياضية 1

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب مدار عرب سات 12130 27500 عمودي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 1

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب ام بي سي برو 1 مدارعرب سات 12341 27500 أفقي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب ام بي سي برو 2 مدار عرب سات 12341 27500 أفقي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 3

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب ام بي سي برو 3 مدار عرب سات 12341 27500 أفقي

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 4

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب ام بي سي برو 4 عرب سات 12341 27500 أفقي

تردد قناة النيلين

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب النيلين مدار عرب سات 12523 27500 عمودي

تردد قناة النيل سبورت

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب نايل سبورت مدار نايل سات 11843 27500 أفقي

تردد قناة فلسطين الرياضية

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب فلسطين الرياضية مدار عرب سات 11957 27500 أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية 1

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب السعودية الرياضية 1 مدار عرب سات 11230 27500 أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية 2

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب السعودية الرياضية 2 مدار عرب سات 11230 27500 أفقي

تردد قناة اون سبورت 2 + 1 على نايل سات

التردد معدل الترميز معامل الخطا 10853 H 27500 5/6

تردد قناة ياس

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب رياضية ياس مدار عرب سات 11804 27500 أفقي

ترددات النايل سات القنوات الاخبارية

جميع الترددات القنوات الاخباريه الاتيه على النايل سات

اسم القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب على النايل سات قناة : سكاي اخبار 11977 | الخامس | 3/4 -قناه : بي بي سي 12198 | الخامس | 3/4 قناة : الحدث 12344 | H | 3/4 -قناة : الأمة 10815 | H | 3/4 – قناة :روسيا اليوم 10892 ه -قناه : المصريه 11765 | H | 05/06 -قناة : العربية 11678 | v | 3/4 قناة : العربية حدث 11678 | الخامس | 3/4 -قناة : المسيرة 11012 5/6 ه -قناه : المصدر 11526 3/4 ه قناة : القدس 11317 | الخامس | 3/4 -قناه : صدي البلد اخبار 12169 | /5/6 | 27500 قناة : نايل اخبار 11843 | H | 3/4 تردد قناة الجزيرة مباشر مصر 11256 | ح | 3/4 تردد قناة :الجزيرة 11630 | V | 3/4 قناه : اونست الاخباريه 10815 | 27485 | 3/4 قناة: السعودية الإخبارية 12149/3/4 قناة ليبيا 218 نيوز تستقبل الآن على الأجهزة العادية SD تردد 12399 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500. قناة السراج أو الأقصى الفلسطينية تردد 10922 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500. قناة العربى التردد الأول 10971 أفقى أو H معامل ترميز 27500 التردد الثانى خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، بلاد الشام ، بلاد الخليج” والبث بالتقنية العادية SD والتقنية عالية الجودة HD على نفس التردد وهو 11636 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500 التردد الثالث بتقنية عالية الجودة HD وهو 10727 أفقى أو H معامل ترميز 27500. قناة أون لايڤ التردد: 10853 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500، بجودة SD، وجودة عالية HD قناة الأقصى التردد: 11013 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500. قناة القدس التردد: 11315 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500. قناة عودة الفلسطينية التردد: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500. قناة فلسطين لايڤ التردد الأول: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500 التردد الثانى: 11430 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500. قناة اليمن اليوم التردد: 12687 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.

ترددات النايل سات القنوات الاسلامية

تردد قناة المجد للقرآن 2020

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12054 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة العفاسي قرآن الجديد

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 10977/10727(h) 27500 أفقي 5/6

تردد قناة أيات الجديد

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11334 27500 أفقي ألي

تردد قناة تايم قرآن 2020

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11603(h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة السعودية قرآن الجديد

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12149(h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة الشيخ عبد الباسط 2020

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11177/11604(h) 27500 أفقي 5/6

تردد قناة أهل القرأن 2020

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12398 (v) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة الفتح للقرآن الكريم 2020

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 10757(v) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة الحياة والناس قرآن

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12207(v) 27500 عمودي 3/4

ترددات النايل سات القنوات الافلام الاجنبي والاكشن والرعب

قناة دى موفيز معدل الترميز التردد الاستقطاب تصحيح الخطاء نايل سات 27500 12504 H 3/4 قناة TOP MOVIES التردد معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات 12562 27500 3/4 V قناة MBC 2 تردد معدل الترميز معامل التصحيح تصحيح الخطاء نايل سات 11938 / 11471 27500 4/5 ” V” قناة MBC ACTION ترددها معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات 11471 27500 4/5 “V” نجوم هوليود اكشن القناة ترددها معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات 12563 “27499” “5/6 ” [ V ] نجوم هوليود رعب القناة ترددها معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات ” 12563 “ “27499” “5/6 ” [ V ] mbc بوليود القناة ترددها معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات ” 11471 “ ” 27499 “ “4/5 “ H كايرو اكشن القناة ترددها معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات ” 12564″ “27499” “4/5 “ [V] قناة زى الوان القناة ترددها معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات ” 11938″ “27500” “3/4 “ [V] قناة Movies افلام تردد القناة معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات 10873 ” 27500“ 4/3 ” V “ قناة. Imagine Moves معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات ” 12362 “ ” 27500 “ أتوماتيك ” V “ Scare TV “ التردد معدل الترميز تصحيح الخطاء الاستقطاب نايل سات ” 10873 “ 27500 4/3 ” V “ قناة الفجر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطاء نايل سات 10922 27500 ” H “ اتوماتيك قناة سبايدر مان التردد معامل الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12604 27500 3/4 ” V “ طلقة هندى التردد الاستقطاب معامل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات ” 11603 ” “ افقى “ اتوماتيك قناة “شاة روخان” التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 10873 27500 اتوماتيك V تردد قناة ميكس هوليود التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11488 27500 4\3 H

ترددات النايل سات القنوات الدراما والمسلسلات

ترددات النايل سات 2020 مسلسلات قدمنا لكم سلسلة من أهم القنوات الخاصة بالأفلام الأجنبية، تواصلوا معنا للاستفسارات من خلال التعليقات.

اسم القناة التردد اسم القمر الصناعي معامل الترميز روتانا دراما 11296 نايل سات 27500 بانوراما يوم 11258 نايل سات 27500 ام بي سي دراما 11471 نايل سات 27500 أون دراما 10853 نايل سات 27500 صدى البلد دراما 11430 نايل سات 27500 دي إم سي دراما 11449 نايل سات 27500 النهار دراما 11488 نايل سات 27500 نايل دراما 11834 نايل سات 27500 سي بي سي دراما 11488 نايل سات 27500 أبو ظبي دراما 12467 نايل سات 27500 كايرو دراما 10777 ه نايل سات 27500 الحياة مسلسلات 12437 نايل سات 27500 الشاشة دراما، والشاشة مسلسلات 12562 نايل سات 27500 تردد قناة كايرو مسلسلات 2018 11117 (ت) نايل سات 27500 – 5/6 سورية دراما 10921 V نايل سات 27500 PLAY HEKAYAT

حريم السلطان دراما

تايم تركي 11177 ه نايل سات 27500 في Amakeh الدراما 11227 V نايل سات 27500 تايم دراما 11525 ه نايل سات 27500 بانوراما دراما 1بانوراما درما 2 12341 ه نايل سات 27500 زي الوان 12437 V 27500 MAJESTlC Drama

كايرو مسلسلات 12560 فولت نايل سات 27500

تحميل قنوات النايل سات الجميع التردد السحري النايل سات

الترددات النايل سات 2020 pdf الجديدة على القمر النايلسات

القنوات – نايل سات

ترددات النايل سات القنوات الاطفال والكرتون

يمكنكم متابعة أهم قنوات الأطفال المجانية المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة: