جميع ترددات قنوات النايل سات وطريقة تفعيل التردد السحري على النايل سات

نقدم لكم في هذه الزاوية ترددات قنوات النايل سات، ويمكنك من خلال التردد ادناه استقبال احدث ترددات النايل سات التردد السحري – تردد نايل سات ترددات النايل سات الان على فكرة وي ترددات قنوات NileSat وتردد جميع قنوات نايل سات الجديدة ترددات NileSat الجديدة 2020.
ترددات النايل سات السحري تردد واحد لكل النايل سات
يجب القيام بواسطة الفني المتخصص من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي
تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500
تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500
ترددات قنوات NileSat محل بحث متزايد حيث يعد القمر الصناعي المصري نايل سات هو القمر الأكثر شهرة ومشاهدة في العالم العربي من الخليج للمحيط، لهذا ألزمنا أنفسنا وضع توثيق كامل ومفصل عن القمر الإصطناعي المصري الشهير، ومن أثناء هذا التقرير سنتعرض لمعلومات عن القمر نايل سات وتردداته، والتي تغيب عن العديد، ولا يعرفها إلا اليسير، وسنشرحها لكم تفصيلا من خلال هذا التقرير.
طريقة التقاط نايل سات
يلزم أولا أن نقوم بالتعرف على أفضل الطرق لضبط طبق الاستقبال، وهذا حتى نحصل على افضل بصيرة، وايضاً حتى نحصل على جميع ترددات القمر كاملة، فيجب اتباع التالي حنى نحقق ما سبق ذكره.
أولا: يلزم استخدام نوع سلك جيد ويفضل سلك LNB نحاسي باستعمال سلك ويجب أن نتجنب طول مسافة السلك بين الطبق والريسيفر قدر الإمكان.
ثانيا: يلزم العمل على إخضاع طبق ألاستقبال المخصص باستقبال ترددات القمر نايل سات باستعمال ترددين وهما:
وفي حال تمكنا من إخضاع هذين الترددين السابقين للدرجة القصوى من حيث درجة جودة الدلالة، حينها من غير شك سنحصل على جميع الترددات على قمر Nile Sat بلا تشوش ولا تقطع وبمشاهدة رائعة.
التقسيم الجغرافى فى حزم الإرسال الأثيري
يلزم علم أنه على القمر الصناعى نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على ذات الطبق الذي يستقبل النايل سات وتلك الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتى لا تتشابه كل منها من حيث تغطيتها فى الدول العربية.
ترددات النايل سات القنوات لشهر يناير 2020
|
القناة
|
تردد
|
بندر عدن الفضائية
|
12682 / V / 30000
|
قناة الرعب SCARE
|
10873/27500 / V
|
كايرو وان أكشن | C1 ACTION
|
12562/27500 / V
|
دى موڤيز رعب | D MOVIES
|
12604 / H / 27500
|
شاروخان فيلم | AL SA3A FILM
|
10873/27500 / V
|
سبايدر أكشن | Al Walid TV
|
12604 / H / 27500
|
نجوم هوليود رعب | Hollywood Horror
|
12562 / V / 27500
|
نجوم هوليود موڤيز | NJOOM HOLLYWOOD
|
12562 / V / 27500
|
دبى وان | DUBAI ONE
|
التردد الأول: 11785/V/27500التردد الثاني: 12418/H/27500
|
الكويتية الثانية | KTV CH2
|
التردد الأول: 11678/V/27500لتردد الثاني FULL HD: 11054/V/27500
|
زى أفلام | ZEE AFLAM
|
11938 / V / 27500
|
بى فور يو أفلام | B4U Aflam
|
11938 / V / 27500
|
قناة المولد
|
10873 / V / 27500
ترددات النايل سات القنوات الرياضية
ترددات النايل سات تردد قناة تي ار تي TRT 1 HD
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Turksat 1C
|
11054
|
30000
|
عمودي
|
3/4
|
42 شرق
|
مفتوح
|
Eutelsat W3
|
11637
|
30000
|
أفقي
|
3/4
|
7 شرق
|
مفتوح
تردد قناة IRIB TV 3
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Arabsat 2C/2D/3A
|
11881
|
27500
|
أفقي
|
3/4
|
26 شرق
|
مفتوح
|
Arabsat 2C/2D/3A
|
11900
|
27500
|
عمودي
|
3/4
|
26 شرق
|
مفتوح
|
Intelsat 902
|
11555
|
30000
|
عمودي
|
3/4
|
62 شرق
|
مفتوح
تردد قناة Sport TV 1
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Hispasat 1B/1C/1D
|
12207
|
27500
|
أفقي
|
3/4
|
30 غرب
|
ناجرافيشن
|
Hispasat 1B/1C/1D
|
12246
|
27500
|
أفقي
|
3/4
|
30 غرب
|
ناجرافيشن
تردد قناة Italia 1
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Hot Bird 1-6
|
11919
|
27533
|
عمودي
|
2/3
|
13 شرق
|
مفتوح
تردد قناة beIN SPORTS HD 1 FR
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Astra 1B-1H + 2C
|
11376
|
22000
|
عمودي
|
2/3
|
19.2 شرق
|
فياكسس 2
|
Hot Bird 1-6
|
11096
|
29900
|
أفقي
|
2/3
|
13 شرق
|
فياكسس 2
تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
الاتجاه المداري
|
معامل تصحيح الخطأ
|
التشفير
|
Nilesat 101/102
|
12245
|
27500
|
عمودي
|
7 غرب
|
2/3
|
إرديتو 2
|
Arabsat 2C/2D/3A
|
11180
|
27500
|
عمودي
|
26 شرق
|
2/3
|
إرديتو 2
تردد قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Nilesat 101/102
|
12245
|
27500
|
عمودي
|
2/3
|
7 غرب
|
إرديتو 2
|
Arabsat 2C/2D/3A
|
11180
|
27500
|
عمودي
|
2/3
|
26 شرق
|
إرديتو 2
تردد قناة RTS Deux HD
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Hot Bird 1-6
|
10971
|
29700
|
أفقي
|
3/4
|
13 شرق
|
فياكسس 2
تردد قناة SRF zwei HD
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Hot Bird 1-6
|
10971
|
29700
|
أفقي
|
2/3
|
13 شرق
|
فياكسس 2
تردد قناة RSI LA 2 HD
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الاستقطاب
|
الترميز
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Hot Bird 1-6
|
11527
|
أفقي
|
27500
|
3/4
|
13 شرق
|
فياكسس 2
تردد قناة Varzish Sport HD
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Apstar 2R
|
12548
|
3200
|
أفقي
|
5/6
|
76.5 شرقا
|
مفتوح
|
Insat 2DT
|
11843
|
27500
|
عمودي
|
3/4
|
55.1 شرق
|
مفتوح
|
Insat 2DT
|
11785
|
27500
|
أفقي
|
5/6
|
55.1 شرق
|
كريبتووركس
تردد قناة TVP Sport HD
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
معامل تصحيح الخطأ
|
الاتجاه المداري
|
التشفير
|
Hot Bird 1-6
|
10834
|
27500
|
عمودي
|
3/4
|
13 شرق
|
ناجرافيشن
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
مدار عرب سات
|
11804
|
27500
|
أفقي
تردد قناة أبوظبي 2 الرياضية
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
مدار عرب سات
|
11804
|
27500
|
أفقي
تردد قناة البحرين الرياضية 1
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
مدار عرب سات
|
12226
|
27500
|
أفقي
تردد قناة البحرين الرياضية 2
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
مدار عرب سات
|
12226
|
27500
|
أفقي
تردد قناة دبي ريسينج
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
مدار عرب سات
|
12130
|
27500
|
عمودي
تردد قناة الكويت الرياضية 1
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
مدار عرب سات
|
12130
|
27500
|
عمودي
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 1
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
ام بي سي برو 1
|
مدارعرب سات
|
12341
|
27500
|
أفقي
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
ام بي سي برو 2
|
مدار عرب سات
|
12341
|
27500
|
أفقي
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 3
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
ام بي سي برو 3
|
مدار عرب سات
|
12341
|
27500
|
أفقي
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 4
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
ام بي سي برو 4
|
عرب سات
|
12341
|
27500
|
أفقي
تردد قناة النيلين
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
النيلين
|
مدار عرب سات
|
12523
|
27500
|
عمودي
تردد قناة النيل سبورت
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
نايل سبورت
|
مدار نايل سات
|
11843
|
27500
|
أفقي
تردد قناة فلسطين الرياضية
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
فلسطين الرياضية
|
مدار عرب سات
|
11957
|
27500
|
أفقي
تردد قناة السعودية الرياضية 1
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
السعودية الرياضية 1
|
مدار عرب سات
|
11230
|
27500
|
أفقي
تردد قناة السعودية الرياضية 2
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
السعودية الرياضية 2
|
مدار عرب سات
|
11230
|
27500
|
أفقي
تردد قناة اون سبورت 2 + 1 على نايل سات
|
التردد
|
معدل الترميز
|
معامل الخطا
|
10853 H
|
27500
|
5/6
تردد قناة ياس
|
القناة
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الترميز
|
الاستقطاب
|
رياضية ياس
|
مدار عرب سات
|
11804
|
27500
|
أفقي
ترددات النايل سات القنوات الاخبارية
جميع الترددات القنوات الاخباريه الاتيه على النايل سات
|
اسم القناة
|
التردد معامل الترميز الاستقطاب على النايل سات
|
قناة : سكاي اخبار
|
11977 | الخامس | 3/4
|
-قناه : بي بي سي
|
12198 | الخامس | 3/4
|
قناة : الحدث
|
12344 | H | 3/4
|
-قناة : الأمة
|
10815 | H | 3/4
|
– قناة :روسيا اليوم
|
10892 ه
|
-قناه : المصريه
|
11765 | H | 05/06
|
-قناة : العربية
|
11678 | v | 3/4
|
قناة : العربية حدث
|
11678 | الخامس | 3/4
|
-قناة : المسيرة
|
11012 5/6 ه
|
-قناه : المصدر
|
11526 3/4 ه
|
قناة : القدس
|
11317 | الخامس | 3/4
|
-قناه : صدي البلد اخبار
|
12169 | /5/6 | 27500
|
قناة : نايل اخبار
|
11843 | H | 3/4
|
تردد قناة الجزيرة مباشر مصر
|
11256 | ح | 3/4
|
تردد قناة :الجزيرة
|
11630 | V | 3/4
|
قناه : اونست الاخباريه
|
10815 | 27485 | 3/4
|
قناة: السعودية الإخبارية
|
12149/3/4
|
قناة ليبيا 218 نيوز تستقبل الآن على الأجهزة العادية SD
|
تردد 12399 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.
|
قناة السراج أو الأقصى الفلسطينية
|
تردد 10922 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.
|
قناة العربى
|
التردد الأول 10971 أفقى أو H معامل ترميز 27500
التردد الثانى خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، بلاد الشام ، بلاد الخليج” والبث بالتقنية العادية SD والتقنية عالية الجودة HD على نفس التردد وهو 11636 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500
التردد الثالث بتقنية عالية الجودة HD وهو 10727 أفقى أو H معامل ترميز 27500.
|
قناة أون لايڤ
|
التردد: 10853 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500، بجودة SD، وجودة عالية HD
|
قناة الأقصى
|
التردد: 11013 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.
|
قناة القدس
|
التردد: 11315 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.
|
قناة عودة الفلسطينية
|
التردد: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.
|
قناة فلسطين لايڤ
|
التردد الأول: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500
التردد الثانى: 11430 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.
|
قناة اليمن اليوم
|
التردد: 12687 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.
ترددات النايل سات القنوات الاسلامية
تردد قناة المجد للقرآن 2020
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
12054 (v)
|
27500
|
عمودي
|
3/4
تردد قناة العفاسي قرآن الجديد
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
10977/10727(h)
|
27500
|
أفقي
|
5/6
تردد قناة أيات الجديد
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
11334
|
27500
|
أفقي
|
ألي
تردد قناة تايم قرآن 2020
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
11603(h)
|
27500
|
أفقي
|
3/4
تردد قناة السعودية قرآن الجديد
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
12149(h)
|
27500
|
أفقي
|
3/4
تردد قناة الشيخ عبد الباسط 2020
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
11177/11604(h)
|
27500
|
أفقي
|
5/6
تردد قناة أهل القرأن 2020
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
12398 (v)
|
27500
|
عمودي
|
5/6
تردد قناة الفتح للقرآن الكريم 2020
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
10757(v)
|
27500
|
عمودي
|
5/6
تردد قناة الحياة والناس قرآن
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الأستقطاب
|
FEC
|
نايل سات
|
12207(v)
|
27500
|
عمودي
|
3/4
ترددات النايل سات القنوات الافلام الاجنبي والاكشن والرعب
|
قناة دى موفيز
|
معدل الترميز
|
التردد
|
الاستقطاب
|
تصحيح الخطاء
|
نايل سات
|
27500
|
12504
|
H
|
3/4
|
قناة TOP MOVIES
|
التردد
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
12562
|
27500
|
3/4
|
V
|
قناة MBC 2
|
معدل الترميز
|
معامل التصحيح
|
تصحيح الخطاء
|
نايل سات
|
11938 / 11471
|
27500
|
4/5
|
” V”
|
قناة MBC ACTION
|
ترددها
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
11471
|
27500
|
4/5
|
“V”
|
نجوم هوليود اكشن
|
القناة ترددها
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
12563
|
“27499”
|
“5/6 ”
|
[ V ]
|
نجوم هوليود رعب
|
القناة ترددها
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
” 12563 “
|
“27499”
|
“5/6 ”
|
[ V ]
|
mbc بوليود
|
القناة ترددها
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
” 11471 “
|
” 27499 “
|
“4/5 “
|
H
|
كايرو اكشن
|
القناة ترددها
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
” 12564″
|
“27499”
|
“4/5 “
|
[V]
|
قناة زى الوان
|
القناة ترددها
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
” 11938″
|
“27500”
|
“3/4 “
|
[V]
|
قناة Movies افلام
|
تردد القناة
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
10873
|
” 27500“
|
4/3
|
” V “
|
قناة. Imagine Moves
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
” 12362 “
|
” 27500 “
|
أتوماتيك
|
” V “
|
Scare TV “
|
التردد
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطاء
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
” 10873 “
|
27500
|
4/3
|
” V “
|
قناة الفجر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
تصحيح الخطاء
|
نايل سات
|
10922
|
27500
|
” H “
|
اتوماتيك
|
قناة سبايدر مان
|
التردد
|
معامل الترميز
|
تصحيح الخطأ
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
12604
|
27500
|
3/4
|
” V “
|
طلقة هندى
|
التردد
|
الاستقطاب
|
معامل الترميز
|
تصحيح الخطأ
|
نايل سات
|
” 11603 ”
|
“ افقى “
|
اتوماتيك
|
قناة “شاة روخان”
|
التردد
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطأ
|
الاستقطاب
|
نايل سات
|
10873
|
27500
|
اتوماتيك
|
V
|
تردد قناة ميكس هوليود
|
التردد
|
معدل الترميز
|
معامل التصحيح
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11488
|
27500
|
4\3
|
H
ترددات النايل سات القنوات الدراما والمسلسلات
ترددات النايل سات 2020 مسلسلات قدمنا لكم سلسلة من أهم القنوات الخاصة بالأفلام الأجنبية، تواصلوا معنا للاستفسارات من خلال التعليقات.
|
اسم القناة
|
التردد
|
اسم القمر الصناعي
|
معامل الترميز
|
روتانا دراما
|
11296
|
نايل سات
|
27500
|
بانوراما يوم
|
11258
|
نايل سات
|
27500
|
ام بي سي دراما
|
11471
|
نايل سات
|
27500
|
أون دراما
|
10853
|
نايل سات
|
27500
|
صدى البلد دراما
|
11430
|
نايل سات
|
27500
|
دي إم سي دراما
|
11449
|
نايل سات
|
27500
|
النهار دراما
|
11488
|
نايل سات
|
27500
|
نايل دراما
|
11834
|
نايل سات
|
27500
|
سي بي سي دراما
|
11488
|
نايل سات
|
27500
|
أبو ظبي دراما
|
12467
|
نايل سات
|
27500
|
كايرو دراما
|
10777 ه
|
نايل سات
|
27500
|
الحياة مسلسلات
|
12437
|
نايل سات
|
27500
|
الشاشة دراما، والشاشة مسلسلات
|
12562
|
نايل سات
|
27500
|
تردد قناة كايرو مسلسلات 2018
|
11117 (ت)
|
نايل سات
|
27500 – 5/6
|
سورية دراما
|
10921 V
|
نايل سات
|
27500
|
PLAY HEKAYAT
|
11177 ه
|
نايل سات
|
27500
|
في Amakeh الدراما
|
11227 V
|
نايل سات
|
27500
|
تايم دراما
|
11525 ه
|
نايل سات
|
27500
|
بانوراما دراما 1بانوراما درما 2
|
12341 ه
|
نايل سات
|
27500
|
زي الوان
|
12437 V
|
27500
|
MAJESTlC Drama
|
12560 فولت
|
نايل سات
|
27500
تحميل قنوات النايل سات الجميع التردد السحري النايل سات
الترددات النايل سات 2020 pdf الجديدة على القمر النايلسات
ترددات النايل سات القنوات الاطفال والكرتون
يمكنكم متابعة أهم قنوات الأطفال المجانية المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة:
|
تردد قناة MBC3
|
تردد 11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى.
أو تردد 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى,
|
تردد قناة سبيس تون
|
تردد 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى
|
تردد قناة طيور الجنة
|
تردد 11317أو 11315 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى.
|
تردد قناة ماجد
|
تردد 12221معامل التصحيح 27500 عمودى.أو تردد 12467 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى.
|
تردد قناة ميكى
|
تردد 11258 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى
|
تردد قناة كراميش
|
تردد 11316 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3 عمودى.
|
تردد قناة أطفال ومواهب
|
تردد 11353 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى.
|
تردد قناة نتورك عربية
|
تردد 12226معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 56 أفقى.
|
تردد قناة كوجى للأطفال
|
تردد 11636 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى.
|
تردد قناة براعم
|
تردد 12264 معدل الترميز 27500 أفقى.
|
تردد قناة سنا
|
تردد 10972 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى.
|
تردد قناة سات 7 كيدز
|
تردد 11354 عامودى معامل ترميز 27500.
|
تردد قناة كورد ماكس
|
تردد 12604 أفقى معامل ترميز 27500
|
تردد قناة بيلستانك
|
التردد 10873 عامودى معامل ترميز 27500.
|
تردد قناة سمسم
|
تردد 11334 H معامل ترميز 27500.
|
تردد قناة مودى كيدز
|
تردد 11258 أفقى معامل ترميز 27500.
|
تردد قناة أجيال
|
اول تردد 12149 أفقى أو H معامل ترميز 27500.
|
تردد قناة ناشيونال بالعربية
|
بتقنية SD تردد 11938 عامودى معامل ترميز 27500.
|
تردد قناة طيور بيبى
|
تردد 11392 عامودى معامل ترميز 27500
|
تردد قناة ليبيا المرح
|
ترد 11137 افقي معامل ترميز 27500 5/6
|
تردد قناة زووم أطفال
|
تردد 12604 افقي معامل الترميز 27500
|
تردد قناة دودو كيدز
|
تردد 12603 رأسى معامل الترميز 3/4 27500
|
تردد قناة ديزني للأطفال
|
ترد 11862 افقي معامل الترميز2/3 27500
|
تردد قناة محبوبة للاطفال – MAHBOOBA
|
ظهرت قناة جديدة باسم محبوبة الفضائية على القمر النايل سات على التردد
|
قناة هيلهيلوك
|
تردد 12687 أفقى أو H معامل ترميز 27500.
|
تردد قناة هدهد
|
12303 (h – 5/6)
|
تردد قناة طيور العراق
|
القمر الصناعي: نايل سات.