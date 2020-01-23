الرئيس عباس يبحث مع بوتين آخر المستجدات السياسية المحلية والاقليمية

بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، آخر المستجدات السياسية على الساحتين الفلسطينية والإقليمية.

وتشاور الرئيسان، في قصر الرئاسة في بيت لحم بالضفة المحتلة، ملف الانتخابات الفلسطينية والتشريعية والرئاسية، إلى جانب نية الاحتلال بضم الأراضي الفلسطينية، وإعلان خطة الرئيس دونالد ترامب "صفقة القرن"، خلال الساعات المقبلة.

وأثنى عباس على زيارة بوتين للضفة المحتلة، وقدم الشكر على دعم موسكو للشعب الفلسطيني في المجلات كافة، مشددًا على دور روسيا المؤثر في كل قضايا المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مواصلة بلاده في تطوير العلاقات والدعم للشعب الفلسطيني.

وقال بوتين، :"نحن جاهزون لترسيخ وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني، وكل ما يخص التسوية الفلسطينية".

وأضاف: ان لقاء اليوم، يعد فرصة كبيرة للتشاور في البحث بملفات تطورا الأوضاع في المنطقة العربية، مشيرًا إلى ان بلاده تتطلع لزيارة الرئيس عباس لموسكو لحضور احتفالات عيد النصر في شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد حط رحاله، امس الأربعاء، الأراضي الفلسطينية، بعد لقاءه مع حكومة الاحتلال بذكرى ما تسمى "بمحرقة اليهود" 70 عامًا.



