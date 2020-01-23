هل توفي وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟

نفى نائب وزير الخارجية فيصل المقداد اليوم الخميس، وفاة نائب رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وأوضح المقداد في بيان صحفي أن وليد المعلم بصحة جيدة، ويتابع عمله في وزارة الخارجية السورية، مشيراً إلى أن شائعات خبر وفاته كاذبة ولا أساس لها من الصحة، داعياً وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية عن الاخبار المتعلقة بالمسؤولين السوريين.

يشار إلى أنَّ حساب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي على "تويتر"، أعلن أن "وزارة الخارجية السورية تعلن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم"، وهو ما نفاه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الخبر.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي في وقتٍ لاحقٍ للتغريدة المنشورة على صحفته الشخصية في تويتر، أنَّ حسابه تعرض للاختراق من قبل مجهولين، مؤكداً أنه لا علاقة له بالتغريدة التي تحدثت عن وفاة وزير الخارجية السوري.