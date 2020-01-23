واشنطن تهدد أوروبا بفرض ضرائب "تعسفية" على قطاع السيارات

هددت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، بفرض ضرائب "تعسفية" على قطاع السيارات الأوروبي، فيما لو فرض الأخير ضرائب على كبرى الشركات الرقمية الأمريكية.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس بسويسرا، ان بلاده ستفرض رسوم جمركية عقابية على شركات اوروبية، إذا أراد الأخير فرض ضرائب تعسفية على شركاتنا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى برئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لايين، خلال حضورهما المنتدى، وأكدا على التوجه نحو توصل لاتفاق تجارة بين الجانبين.